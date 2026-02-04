Ylenia massacrata e uccisa a coltellate: arrestato il fratello Giuseppe

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, con l’accusa di aver ucciso la sorella Ylenia Musella di 22 anni. Nei suoi confronti è stato eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Procura partenopea con l’ipotesi di omicidio volontario.

Dopo il delitto, il giovane si era reso irreperibile. È stato rintracciato e condotto nel carcere di Secondigliano, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ipotesi investigativa: una lite familiare

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’omicidio sarebbe maturato al termine di una violenta lite in ambito familiare. Questo è al momento lo scenario su cui si concentrano gli accertamenti della polizia.

Il fatto è avvenuto nel rione Conocal, nella periferia orientale di Napoli, contesto in cui si sono svolti i momenti precedenti al trasporto della giovane in ospedale.

Ylenia Musella uccisa dal fratello: il trasporto in ospedale e il decesso

La ragazza è stata accompagnata in condizioni gravissime all’ospedale Villa Betania da alcune persone giunte in auto, che si sono poi allontanate. Presentava una ferita da arma da taglio alla schiena e segni evidenti di percosse al volto. Nonostante i tentativi dei sanitari, la 22enne è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Il contesto familiare

I fratelli sarebbero figli di una figura ritenuta in passato vicina alla criminalità organizzata locale. Un elemento che gli investigatori tengono in considerazione per delineare con precisione il quadro complessivo della vicenda. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.