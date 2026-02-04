“Anche se litighiamo non ti cambierei mai”: il messaggio di Ylenia al fratello

Un messaggio semplice, quasi banale nella sua quotidianità, ma che alla luce del terribile delitto deve essere visto dalla giusta prospettiva. Ed ammonirci: anche dietro parole ed accadimenti apparentemente senza importanza si possono nascondere dinamiche spaventose. “Anche se litighiamo non ti cambierei mai”, è una dei messaggi che Ylenia Musella avrebbe inviato al fratello Giuseppe, reo confesso dell’omicidio della sorella.

Un testo che sembra raccontare molto del rapporto tra i due e del clima che si respirava in quella casa dove vivevano da soli, dati i legami della madre e del compagno di quest’ultima con i clan di camorra.

Le parole che raccontano un legame complesso

Quel messaggio apparentemente non parla di paura, né di rottura. Parla di conflitti tra fratelli, a prima vista normali, di discussioni che non cancellano l’affetto. Una dinamica familiare fatta di contrasti, ma anche di un legame che Ylenia, almeno da parte sua, non metteva in discussione. Chi ha un fratello o una sorella sa bene come si possano avere discussioni anche per delle piccolezze.

Ma in questo caso il contesto ambientale probabilmente doveva fungere da campanello di allarme. Quando la violenza è l’ambiente in cui si è nati e cresciuti, allora gli abusi sia fisici che psicologici, percosse ed intimidazioni, possono essere normalizzate dalla vittima stessa, che forse non conosce alternative o che li accetta secondo una visione fatalistica della realtà.

Un elemento chiave per ricostruire il movente

La frase inviata da Ylenia al fratello è diventata un elemento importante nel quadro investigativo. Non tanto come prova diretta, quanto come indicatore dello stato emotivo e relazionale all’interno dell’abitazione che condividevano al Parco Conocal.

Fino a poche ore prima, la vita di Ylenia sembrava scorrere tra social, amiche, musica e momenti di normalità. Video in cui ballava davanti allo specchio, foto sorridenti, uscite serali. Un’esistenza apparentemente leggera, lontana dall’epilogo tragico. Probabilmente un velo che nascondevà una realtà ben diversa, squarciata da quel coltello da cucina che ha spezzato la vita di una giovane di 22 anni.