Il piccolo Domenico scolpito nella sabbia: l’omaggio di un artista in Sardegna

Una scultura di sabbia per ricordare il piccolo Domenico. È questo l’omaggio di Nicola Urru, artista sardo che ha realizzato la scultura in altorilievo sul litorale di Sassari. Una storia, quello del piccolo che ha perso la vita dopo un trapianto di cuore fallito, che ha colpito e lasciato in apprensione tutta l’Italia.

Il piccolo Domenico scolpito nella sabbia

Nicola Urru ha accompagnato l’opera ad alcuni pensieri che esplicano meglio il senso del proprio omaggio: “A Domenico e alle persone In ogni ambito della nostra esistenza, dal silenzio del privato al fragore delle responsabilità pubbliche, l’imperativo che deve guidare ogni nostra azione è la salvaguardia della nostra umanità”.

“Non importa quale titolo compaia sul nostro biglietto da visita o quale grado di autorità ci venga affidato, perché il potere perde ogni valore se smette di riconoscere la dignità intrinseca di chi ci sta di fronte. Dobbiamo coltivare una sensibilità che superi l’efficienza dei numeri e la freddezza dei ruoli, ricordandoci che dietro ogni procedura, ogni decisione e ogni gerarchia risiede l’integrità di un individuo che merita rispetto e un ascolto autentico”.

“Questa consapevolezza deve farsi ancora più attenta e silenziosa quando incrociamo la fragilità estrema, la malattia o la sofferenza. In quei momenti, il rispetto per l’uomo non è solo un dovere professionale, ma un atto di custodia verso chi è nudo di fronte alla propria vulnerabilità”.

“Trattare la vita altrui con estrema delicatezza significa riconoscere che, nel contatto con il dolore, ogni gesto e ogni parola pesano sull’esperienza dell’altro, imponendoci di agire non come semplici esecutori, ma come persone che riconoscono il valore universale della condizione umana. Il vostro dolore non resta invisibile; lo portiamo un po’ con voi, nel cuore e nel pensiero, sperando che questo calore possa darvi anche solo un briciolo di forza in un momento così buio”.