Napoli, lo Stato si riprende la Conocchia: diventerà uno spazio aperto per la cultura e i cittadini

Il Ministero della Cultura ha esercitato il diritto di prelazione sul complesso della Conocchia, l’ex convitto Pontano di Napoli. Il provvedimento è stato adottato con decreto del direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, sulla base dell’istruttoria della Soprintendenza competente per il Comune di Napoli.

L’immobile, un complesso monumentale sottoposto a vincolo, era stato aggiudicato a una società privata all’esito di un’asta giudiziaria. Con la prelazione il Ministero lo acquisisce allo stesso prezzo dell’aggiudicazione e lo riporta nel patrimonio pubblico.

La Conocchia resta un bene pubblico: il MiC esercita la prelazione

A rendere possibile l’intervento è il vincolo che grava sul bene: con decreto del 22 aprile 1995 il complesso è stato dichiarato di interesse storico-artistico particolarmente importante. La vendita di un immobile vincolato, come stabilisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio, consente allo Stato di subentrare all’acquirente. Il MiC ha quindi esercitato questo diritto, rilevando la Conocchia al medesimo prezzo pagato dall’aggiudicatario dell’asta. Il decreto è stato preceduto dall’istruttoria della Soprintendenza, che ha verificato i presupposti per l’acquisizione.

Assicurare la Conocchia al patrimonio pubblico, spiega il ministro Giuli, era una priorità: si tratta di un complesso di straordinario rilievo architettonico e storico, che ha segnato la vita della città, prima come luogo di cura e poi come centro di formazione per i giovani. Il ministro ha assicurato che l’edificio sarà restituito alla collettività come spazio aperto, rigenerato per finalità culturali, sociali ed educative che rispondano ai bisogni della comunità. Il restauro, ha aggiunto, sarà accompagnato da una riflessione sulle funzioni che il monumento potrà ospitare, così che alla conservazione corrisponda un uso concreto.