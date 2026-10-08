L’aeroporto di Napoli tra i peggiori al mondo: la pessima puntualità è il fattore più incisivo

Nella classifica mondiale AirHelp Score 2026, che mette a confronto 279 aeroporti di 76 Paesi, lo scalo di Napoli si piazza al 236° posto. Un risultato che lo colloca nella parte bassa della graduatoria e dietro a tutti i principali aeroporti italiani con cui è possibile confrontarlo, dal Sud al Nord del Paese. A pesare è soprattutto la puntualità, valutata appena 6,9. L’esperienza di viaggio ottiene 7,7 e strutture e comfort 7,5. A guidare la classifica italiana, invece, non sono i grandi hub ma Cagliari Elmas, davanti a Bari e a Milano Linate.

I numeri di Napoli Capodichino

L’analisi di AirHelp copre i voli operati tra il 1° maggio 2025 e il 30 aprile 2026 e valuta tre parametri: puntualità, esperienza dei passeggeri e qualità di strutture e comfort. Per Napoli i punteggi sono 6,9 per la puntualità, 7,7 per l’esperienza di viaggio e 7,5 per strutture e comfort, valori che valgono la posizione numero 236.

Il dato sulla puntualità coincide con quello che la classifica assegna a Bergamo-Orio al Serio, indicato come il peggiore scalo d’Italia, dove i ritardi riguardano oltre il 30% dei voli considerati e le cancellazioni il 10%. Orio al Serio occupa la 256ª posizione ed è l’unico aeroporto italiano che, nella graduatoria riportata, risulta dietro Napoli.

Il confronto con gli altri scali italiani

La distanza con gli altri aeroporti del Mezzogiorno è netta. Palermo si piazza al 128° posto, 108 posizioni sopra Napoli, mentre Catania è al 150°. Anche gli scali del Centro-Nord, pur con volumi di traffico molto diversi, fanno meglio: Venezia è 141ª, Torino 167ª, Firenze 178ª.

Persino il principale hub del Paese, Roma Fiumicino, si colloca al 179° posto, 57 posizioni più in alto di Capodichino. Per un aeroporto che serve un bacino di utenza come quello campano, il confronto con i grandi scali nazionali non è dunque favorevole.

Il nodo è la puntualità

La metodologia di AirHelp assegna alla regolarità dei voli il peso maggiore: la puntualità vale il 60% del punteggio complessivo, mentre esperienza dei passeggeri e strutture e comfort incidono per il 20% ciascuna. Tra gli elementi valutati ci sono anche personale, tempi di attesa, pulizia, accessibilità, segnaletica e presenza di ristoranti e negozi.

Questo spiega perché i punteggi di Napoli sugli altri due parametri non bastino a risalire la graduatoria. L’esperienza di viaggio, 7,7, è pari a quella di Linate, terzo in Italia, e superiore al 7,5 di Cagliari, primo in classifica. Anche le strutture, valutate 7,5, superano il 7,4 dello scalo sardo. A trascinare giù Capodichino è il voto sui ritardi e sulle cancellazioni.