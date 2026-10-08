Sfollati dei Campi Flegrei in corteo a Roma: “Vogliamo case, sicurezza e lavoro”

Sono centinaia le persone partite questa mattina da Pozzuoli, da Bacoli e da altri comuni dell’area flegrea per raggiungere Roma, dove oggi, giovedì 8 ottobre, è in programma la manifestazione degli sfollati del bradisismo. Con loro viaggiano comitati, associazioni, sindacati e numerosi sindaci del territorio.

La mobilitazione arriva a poco più di due mesi dalla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio, dopo la quale gli sfollati nell’area flegrea sono più di seimila. E arriva a pochi giorni da un passaggio atteso: il nuovo decreto sui Campi Flegrei, che il Governo porterà in Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Il corteo dal Colosseo a Santi Apostoli

I manifestanti hanno viaggiato su una dozzina di autobus: ci sono giovani, famiglie, anziani, scout, studenti e rappresentanti dei sindacati. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha parlato sui social di una «giornata storica di mobilitazione» e ha rilanciato lo slogan della protesta: siamo i Campi Flegrei e vogliamo vivere nella nostra terra. La manifestazione è stata indetta dal coordinamento «Campi Flegrei uniti nella lotta», che riunisce associazioni, reti e comitati, e ha l’adesione della Cgil di Napoli e della Campania.

Le richieste: casa, lavoro, messa in sicurezza

La piattaforma dei comitati indica una sistemazione dignitosa per gli sfollati, l’adeguamento sismico degli edifici, aiuti per le attività economiche, i lavoratori e le persone più fragili, la garanzia dei servizi pubblici e la messa in sicurezza del territorio. Al centro c’è quella che gli organizzatori definiscono ormai una vera emergenza abitativa.

Tra i problemi denunciati, il contributo di autonoma sistemazione ritenuto inadeguato e la speculazione che colpirebbe gli sfollati puteolani nei comuni vicini. La Cgil segnala inoltre che cresce il numero delle aziende che lasciano il territorio, che tanti lavoratori hanno perso l’impiego e che turismo e commercio sono in grave difficoltà. Tra le proposte circolate c’è anche quella di destinare ai residenti flegrei le case vuote dei borghi di Avellino e Benevento, per alleggerire la densità abitativa dell’area.

Il decreto e la risposta del Governo

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che protestare è un diritto di tutti e che il Governo è vicino ai cittadini dei Campi Flegrei. Ha poi annunciato che il decreto approderà in Consiglio dei ministri già la prossima settimana, molto probabilmente martedì. Il provvedimento servirà a recuperare quelle norme che avrebbero dovuto accompagnare già il primo decreto. I sindaci dell’area, presenti a Roma con i comitati, chiedono che il testo sia efficace e risponda ai bisogni concreti delle famiglie e delle imprese colpite.