ALLERTA METEO ARANCIONE a Napoli e nel Vesuviano, temporali ancora più forti: quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo attualmente in vigore innalzandone il livello in alcune aree: a partire dalle 15:00 di oggi, 8 ottobre, e fino alle 15:00 di domani, 9 ottobre, l’allerta diventerà Arancione per l’intera Zona 1 che comprende Napoli, i territori del Vesuviano e le isole del Golfo.

Allerta meteo arancione a Napoli e nel Vesuviano dell’8 ottobre

A partire dalle 15:00 l’allerta sarà estesa a tutto il territorio regionale, il livello di allerta passerà da giallo ad arancione a Napoli, sulle isole (Ischia, Procida, Capri) e nell’area Vesuviana. Su tutte le altre zone viene invece prorogato il Giallo. Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità.

Il quadro meteorologico, renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.

Su tutto il territorio sono possibili: significativi ruscellamenti superficiali con fenomeni di trasporto di materiale; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili, anche a causa degli effetti indotti dagli incendi boschivi verificatisi sul territorio.

Attenzione anche al dissesto idrogeologico sulle Isole del Golfo dove è aggravato anche dalla saturazione dei suoli per le piogge dei giorni scorsi. Si raccomanda ai Sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri Operativi comunali attuando tutte le misure previste dai rispettivi Piani comunali di protezione civile, anche in ordine al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, oltre che per il rischio idrogeologico ed idraulico.