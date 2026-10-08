Lutto per i funerali di Giovanna: l’addio alla mamma morta in gravidanza e al suo bimbo

Oggi è il giorno del dolore per i funerali di Giovanna Lo Chiatto, la 32enne morta al nono mese di gravidanza insieme al suo bambino.

Oggi i funerali di Giovanna: morta in gravidanza

Il rito funebre si terrà alle ore 10:00 di questa mattina presso la Chiesa Madre di Celzi di Forino. In occasione dei funerali, il sindaco Antonio Olivieri ha proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e sospensione delle attività commerciali presenti sul territorio dalle ore 10:00 a mezzogiorno.

La giovane sarebbe deceduta, insieme al suo piccolo Francesco, dopo aver accusato un malore a pochi giorni del parto. Sarebbe stato il compagno, che si trovava in casa con lei in quel momento, ad allertare i soccorsi ma la 32enne sarebbe giunta all’ospedale Moscati di Avellino già priva di vita.

Stando ai risultati degli accertamenti medici, Giovanna sarebbe stata stroncata da un’emorragia intestinale, seguita dalla rottura dell’arteria splenica che non avrebbe lasciato scampo nè a lei né al suo bambino. Si tratta di un tipo di aneurisma degli organi addominali che colpisce in particolare le donne e soprattutto durante la gravidanza.

L’inchiesta, intanto, prosegue per stabilire se la condizione della giovane poteva essere individuata in anticipo, consentendo così ai medici di intervenire con un intervento, o se non vi sarebbe stato ugualmente nulla da fare. Al momento sono quattro i medici finiti nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo.