Una buona notizia per tutti i fedeli. Dopo due mesi di restrizioni, causa pandemia covid, tornano le celebrazioni in presenza per la Festa della Madonna delle Grazie. L’evento, giunto alla 127esima edizione, vedrà le processioni con il venerato quadro nei quartieri della Parrocchia.

SANTUARIO DI POMPEI, PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE TORNANO LE PROCESSIONI

Come reso noto dal Pontificio Santuario di Pompei in un post sui social:

“Dopo le restrizioni causate dalla pandemia, a Pompei, tornano le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie che, come tradizione, si svolgono nella cappella di Sant’Abbondio. Domani, mercoledì 29 giugno, alla presenza del Quadro della Beata Vergine delle Grazie, avrà inizio il triduo di preparazione alla ricorrenza. Sabato 2 luglio, alle 18.45, si rinnoverà l’appuntamento con la processione. Al rientro i fedeli parteciperanno alla Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Ad organizzare è la parrocchia di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, guidata da don Giuseppe Ruggiero. Sulla locandina il programma completo degli appuntamenti“.

Dopo la pandemia era tornata in presenza anche la processione dei battenti a Ercolano.

LA LOCANDINA

Nella locandina è possibile leggere:

“Riprendendo il nostro vivere quotidiano, sentiamo il bisogno di unirci a Maria, perché ogni volta che sperimentiamo ‘grazie’ di Dio, proviamo anche un senso di malinconia per le nostre lentezze che ci rendono tardi di cuore a creder. Rivedere Maria che cammina sulle nostre strade e visita le nostre case, ci doni nuovo entusiasmo e ci faccia allungare il passo per ritrovare la fede e raggiungere in fretta la città per recare a tutti la gioia dell’amore, che ella portò nella sua vita all’anziana cugina Elisabetta“.