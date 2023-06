Ricco programma a Pompei per la Festa Europea della Musica, l’iniziativa che ogni anno unisce l’Europa nel giorno del solstizio d’estate in nome del linguaggio universale per eccellenza.

Festa Europea della Musica, Pompei tra le città partecipanti all’iniziativa: il programma della serata

Il tema dell’edizione 2023 è “Vivi la vita“: sarà dedicata all’attenzione per l’ambiente ma anche alla sicurezza del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso i concerti, le performance e gli eventi.

Grande attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Carmine Lo Sapio all’appuntamento del 21 giugno. Il Programma “Dialoghi Pompeiani” 2023, giunto all’ottava edizione, è a cura dell’Associazione “Sensi Linguaggi Creativi”. Essa contribuisce ad attrarre i turisti in visita alla città e ad allietare, con proposte culturalmente interessanti, i residenti durante tutto l’anno. L’appuntamento per gli appassionati di musica e non solo è a Pompei, a partire dalle ore 20 a Piazza Schettini.

La prima parte della kermesse artistica, inizierà con l’esibizione della Corale di Salerno “Daltrocanto”. A seguire: la Scuola di Musica “Nuove Armonie” di Donato Cipriano; “Le Divine” dell’Accademia di Danza di Amelia Mascia; il giovane talento boschese “Parrelle“; il tenore Luca Venditto; la violinista Anna Velichko; l’artista poliedrica Giulia Ines e Claudia Sabella con il progetto “Guarda la mia voce“; l’attore Luca Varone e la sua residenza artistica “Sharing Art Pompei“. Un breve spazio centrale, dedicato al cantautorato vedrà l’esibizione di “1953” con il gruppo torrese Taoyara e di Ignazio Scassillo.

La terza parte del programma è dedicato a Napoli, alla Città Metropolitana e al momento magico che sta attraversando: “Tanta Napoli”. Introducono I Sòria con il Maestro Peppe Pacelli e Mariarosaria Pellino. A seguire, l’artista argentino Diego Moreno, il trio al femminile del Volo, con il soprano Ornella Di Maio, le voci pop Marianna Corrado e Chiara Supino, dirette dal Maestro Antonello Cascone, autore, quest’ultimo, del brano “Ma che Napoli” interpretato da Maurizio De Giovanni e Monica Sarnelli.

La manifestazione conterà sulla presenza di Special Guest: il percussionista Tommy Miglietta ed il flautista pompeiano Domenico Guastafierro. Condurranno la serata gli artisti Angela Rosa D’Auria, Vito Amato, Mario Grazio Balzano e il DJ Peppe Croce. La Direzione Artistica sarà affidata a Giuseppe Scagliarini, referente della FdM – Roma e sostenuta dalla Commissione Europea e dal Ministero della Cultura.

Oltre alle esibizioni di Piazza Schettini, la città di Pompei celebra la Festa della Musica con l’installazione di un pianoforte negli scavi archeologici di Pompei, che sarà a disposizione di visitatori professionisti e dilettanti per tutta la giornata del 21 giugno.

Come nasce la Festa della Musica: dal 1985 il fenomeno sociale che porta la musica nelle strade di 700 città europee

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 700 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale.

Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

Nel 2018 e nel 2019 le città partecipanti all’evento sono state circa 700. Nel 2020 nonostante la pandemia sono state circa 400.