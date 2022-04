Un gesto criminale e di follia a Portici, dove un uomo di 48 anni ha picchiato con violenza la sua ex compagna per strada, davanti alla folla. Il fatto è avvenuto in pieno centro cittadino: il 48enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva pedinato la donna e quando l’ha vista in compagnia di un altro uomo – che è un suo amico – l’ha aggredita. Era in evidente stato di ubriachezza.

La donna è stata colpita con schiaffi al volto e pugni al torace. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, allertati da un ausiliare del traffico che ha assistito alla scena. L’aggressore è stato arrestato ed ora si trova in carcere.