Portici, uomo di 78 anni colpito da malore mentre era in mare: ricoverato in codice rosso

Un uomo di 78 anni è stato colpito da malore sulla spiaggia libera delle Mortelle di Portici, mentre era in acqua provando a trovare ristoro dalle temperature insostenibili che stanno colpendo in particolare il sud Italia in questi giorni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’uomo si sarebbe sentito male mentre nuotava, rischiando di annegare.

Portici, uomo di 78 anni colpito da malore rischia di annegare: trasportato in codice rosso al pronto soccorso

Solo il pronto intervento di un assistente di spiaggia appartenente alla società “Leucopetra”, che si occupa di assistere persone disabili in spiaggia, avrebbe evitato il peggio. L’uomo è stato soccorso immediatamente e, dopo essere stato trasportato a riva, è stato immediatamente trasportato dal 118 all’Ospedale del Mare.

L’ambulanza, tra lo sconcerto generale dei bagnanti che hanno assistito attoniti alla scena, è stata scortata da una pattuglia della polizia municipale presente nella zona. L’anziano è stato ricoverato in codice rosso: già cardiopatico, quindi persona particolarmente a rischio visto il caldo torrido a cui è stato esposto, non dovrebbe essere in pericolo di vita.