Un tentativo di rapina alle poste a Portici, di mattina, con una 500X. Un mix di ingredienti che ha decretato l’esito fallimentare del colpaccio, dato che l’auto ha finito per schiantarsi contro un filobus.

Rapina a Portici: per il colpo i ladri hanno usato un’ingombrante 500X

Il fatto è accaduto questa mattina e la testimonianza è di Massimiliano N, un utente del gruppo Facebook dal nome Portici Amore Mio. Questa mattina la banda di rapinatori ha tentato la rapina all’ufficio postale di Via Diaz, ma nella fuga hanno cercato di risalire contromano Via Cardano, arrestandosi contro un filobus 254 che stava percorrendo la strada in discesa e soprattutto nel senso corretto.

I criminali hanno proseguito la fuga a piedi

Lo schianto tra i due veicoli, come testimoniano le immagini, non è avvenuto, tuttavia una manovra azzardata del conducente della 500X bianca ha provocato il distacco della ruota anteriore sinistra. I malviventi hanno proseguito la fuga a piedi. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia di Stato che adesso sono sulle loro tracce.