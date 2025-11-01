Presso il presidio di ‘Libera Portici’ si è tenuto un incontro organizzato dall’on. Alessandro Caramiello, con la partecipazione della segretaria nazionale del PD, on. Elly Schlein, del segretario regionale on. Piero De Luca e del professor Leandro Limoccia, presidente del circolo territoriale di Libera.

Nel corso dell’appuntamento è stato ribadito, in vista delle prossime elezioni regionali, il sostegno istituzionale a Libera e a tutti i presidi che lottano contro mafie, corruzione e fenomeni criminali. Come sottolineato durante il dibattito, la legalità non può essere una priorità episodica ma deve diventare un’agenda permanente dell’azione politica del prossimo governo regionale.

Caramiello: “Il presidio Libera di Portici è un simbolo di resilienza”

“Il presidio Libera di Portici rappresenta molto più di un semplice luogo di incontro. È un simbolo concreto della resilienza della comunità contro le mafie, una comunità che sceglie la legalità come colonna portante del nostro territorio” spiega l’on. Alessandro Caramiello, che ha sottolineato con forza la necessità di difendere e sostenere i presidi, le cooperative, i laboratori civici e le reti di volontariato che dimostrano quotidianamente che la legalità è un investimento concreto per il territorio.

Concorde il prof. Limoccia, che da sempre lavora per la rigenerazione sociale ed economica del bene confiscato porticese, rendendolo un luogo di formazione, inclusione e socialità.

“La lotta alle mafie è un percorso lungo”

“Quest’incontro – conclude Caramiello – ha rafforzato la consapevolezza che la lotta alle mafie non sia solo un’azione isolata ma un percorso lungo che richiede costanza, investimenti e una cornice politica chiara e, in tale cornice, l’appuntamento si è rivelato non solo come un momento di confronto ma come un segnale tangibile: la politica può e deve accompagnare la società civile nel lungo cammino della legalità, della dignità e della giustizia sociale”.