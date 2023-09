La terra trema ancora ai Campi Flegrei: riprese le scosse dopo lo sciame sismico all’alba

I Campi Flegrei continuano a tremare. Un nuovo sciame sismico ha svegliato i cittadini all’alba, con l’apice toccato con la scossa di magnitudo 2.1 alle ore 5.06. Dopo una pausa di circa tre ore e mezza dall’ultimo movimento della terra (scossa di 1.6 delle ore 5.54) si sono verificate delle nuove scosse: alle ore 8.31 di magnitudo 2.4 ad una profondità di 5 chilometri, alle 8.50 di magnitudo 1.3 ad un profondità di 1 chilometro e alle ore 9.10 di magnitudo 3.2 a 3 chilometri di profondità.

La terra continua a tremare ai Campi Flegrei: riprese le scosse dopo quelle dell’alba

Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato un aggiornamento sui canali social: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 05:06, ora locale, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

“All’orario di emissione del presente il comunicato sono stati rilevati in via preliminare 21 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3. Si riporta l’elenco degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

– Centrale Operativa Polizia Municipale : 081/8551891

– Protezione Civile : 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

L’intensificazione dei fenomeni sismici

Scorrendo la pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si nota come, negli ultimi tempi, vengano publicati soltanto post riguardanti il verificarsi di eventi sismici. Certamente si registra un’intensificazione del fenomeno bradisismico, tuttavia secondo gli esperti non ci sarebbe una risalita di magma. Una notizia positiva che tranquillizza parzialmente la popolazione, che non riceve comunicazioni adeguate da parte delle istituzioni sentiti gli esperti.