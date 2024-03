Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: il boato, poi le case hanno tremato

Nuova scossa di terremoto questa mattina ai Campi Flegrei. L’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 1.6 alle ore 06:36 ad una profondità di due chilometri, con epicentro nella zona di via Campana.

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei

La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Sui social i cittadini raccontano di avere sentito un boato e poi dei tremori. Data la superficialità del terremoto, una caratteristica peculiare nel fenomeno bradisismico, anche scosse esigue in valore assoluto risultano al contrario ben distinguibili. In questo caso ci troviamo comunque di fronte ad una scossa meno intensa ad alcune che si sono verificate in tempi più o meno recenti, tra cui quella di domenica scorsa di magnitudo 3.4 ad una profondità di 3 chilometri.