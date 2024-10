Ancora spari nella notte, 21enne ferito a Pozzuoli: era in piazza con amici

Ancora spari nella notte. A Pozzuoli un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da due colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in piazza Antonio De Curtis.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza nel vicino ospedale La Schiana, dove è stato ricoverato. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia di Stato, il fuoco sarebbe partito da un’auto mentre la vittima si trovava con degli amici.

Pozzuoli, sparatoria in piazza: 21enne ferito

Incensurato, il 21enne non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio sarebbe avvenuto attorno alla mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre.

La sparatoria, della quale non si conoscono ancora le motivazioni, rappresenta il secondo episodio in meno di 24 ore capitato nell’area metropolitana di Napoli.

In via Carmeniello al Mercato, angolo con corso Umberto I, il 15enne Emanuele TufanoEmanuele Tufano era infatti rimasto ucciso in un conflitto armato che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe visto l’esplosione di almeno 20 colpi partiti da due o tre pistole diverse.

Due minorenni di 14 e 17 anni, amici della vittima, sono rimasti feriti nello scontro a fuoco. Per uno dei due è stato necessario un intervento chirurgico per rimuovere da un braccio il proiettile.