Avrebbe compiuto 19 anni a fine agosto, ma il destino ha spezzato troppo presto la vita di Augusto Di Meo, giovane originario della zona flegrea e figlio di una famiglia molto conosciuta nel mondo della ristorazione locale.

Il drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Arco Felice a Bacoli, nel territorio di Pozzuoli.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, Augusto ha perso il controllo del suo scooter, andando a impattare violentemente prima di essere sbalzato a distanza e precipitare dal viadotto sottostante. La caduta da un’altezza significativa non gli ha lasciato scampo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera comunità flegrea, lasciata attonita da una tragedia tanto improvvisa quanto crudele.

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni:

“Con profonda tristezza – ha dichiarato – mi trovo costretto a condividere una notizia che ha colpito duramente la nostra comunità. Pozzuoli piange oggi la tragica scomparsa di un giovane di appena 18 anni, vittima di un drammatico incidente in moto.

È un dolore immenso, che lascia senza parole. In momenti come questo, ogni parola sembra insufficiente di fronte al silenzio del lutto e allo strazio di una famiglia che vede spezzarsi il futuro di un figlio. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che oggi soffrono per questa tragedia.”

Un’intera città si unisce ora al dolore della famiglia Di Meo, stretta in un abbraccio collettivo per una perdita che lascia un vuoto difficile da colmare.