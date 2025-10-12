Drammatico incidente a Pozzuoli: muore un 36enne nella notte

Tragedia nella notte a Pozzuoli, in località Lucrino, dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, M.B., residente a Pozzuoli, avrebbe perso il controllo della propria auto mentre percorreva una delle strade della zona. L’impatto è stato violentissimo e, nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso.