Scossa di terremoto nel Golfo di Pozzuoli, magnitudo 2.8: avvertito un boato
Ott 22, 2025 - Redazione Vesuviolive
L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato attraverso il Comune di Pozzuoli il verificarsi di un evento sismico nella mattinata di oggi, 22 ottobre 2025. Il sisma, di magnitudo 2.8 ± 0.3, è stato localizzato nel Golfo di Pozzuoli.
Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, la scossa si è registrata alle 06:59 ora locale (04:59 UTC), a una profondità di circa 4 chilometri. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato, percepito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro.
Non risultano al momento danni a persone o cose, ma il fenomeno rientra nella normale attività sismica dell’area flegrea, costantemente monitorata dagli esperti dell’Osservatorio Vesuviano.