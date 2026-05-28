A Pozzuoli apre Ena: l’unico ristorante al mondo sospeso su una necropoli di 2000 anni

Apre a Pozzuoli Ena, il nuovo ristorante fine dining che si appresta a diventare uno degli indirizzi gastronomici più interessanti dei Campi Flegrei. Il suo indirizzo è Via San Vito 9, nel cuore della Tenuta San Vito: uno splendido casale settecentesco che nasconde un segreto straordinario. Durante la sua ristrutturazione, il palazzo ha restituito alla storia una necropoli paleocristiana, oggi custodita nel sottosuolo e resa visitabile grazie a un meticoloso lavoro di restauro. Mangiare da Ena significa, letteralmente, sedersi a tavola sopra duemila anni di storia — un unicum assoluto nella ristorazione mondiale.

Necropoli di San Vito a Pozzuoli – La tomba del Buon Pastore

Apre Ena a Pozzuoli: unico ristorante al mondo su una necropoli paleocristiana

La storia del luogo è di quelle che tolgono il fiato. Si tratta di una tra le più antiche testimonianze del cristianesimo a Pozzuoli, che gli esperti della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei hanno riportato alla luce nel 2006: una necropoli paleocristiana testimonianza della comunità cristiana di epoca romana dei Campi Flegrei, dove sono stati rinvenuti anche statuette in bronzo, monili in oro e alcune monete.

Assieme a quella di Cimitile, questa è la seconda necropoli paleocristiana della Campania, databile tra la fine del primo e l’inizio del secondo secolo. Tra le meraviglie custodite sottoterra, una tomba che raffigura il ritratto del Buon Pastore – immagine riportata sui libretti della settimana pasquale in tutte le chiese cattoliche del mondo – e un agapai, luogo dove le persone si riunivano dopo il servizio funebre per portare cibo e consolare i parenti del defunto.

Ena, a Pozzuoli l’unico ristorante al mondo su una necropoli paleocristiana

Una stanza di vetro e una proposta gastronomica che alza l’asticella

Su questo unicum mondiale — l’unico ristorante al mondo che sorge letteralmente su una necropoli tardo antica — si innesta oggi una proposta gastronomica completamente rinnovata. Ena (già noto come Villa Elvira) punta su un fine dining radicato nella tradizione campana, con il pesce grande protagonista e una cucina ricercata e ambiziosa, capace di valorizzare i prodotti straordinari del territorio flegreo e campano.

Altra angolazione del pavimento di vetro che consente la vista della necropoli

A completare l’offerta, una novità di grande fascino: una stanza di vetro, lounge room pensata per accogliere eventi privati, incontri di lavoro e riunioni esclusive. Il vetro dialoga con il paesaggio esterno creando un ambiente di rara eleganza, mentre la storia dorme silenziosa a pochi metri di profondità.

L’evento inaugurale è fissato per sabato 6 giugno 2026 alle ore 19, con un cocktail party e buffet. Un appuntamento da non perdere, per chi crede che mangiare bene sia anche – sempre, in questo caso letteralmente – un atto culturale.