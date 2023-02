Cucinotta cittadina onoraria di San Giorgio, sotto al murale con Troisi: “Grazie Massimo”

Cucinotta cittadina onoraria. Maria Grazia Cucinotta è cittadina onoraria di San Giorgio a Cremano.

Cucinotta cittadina onoraria di San Giorgio

L’attrice italiana ha recitato ne “Il Postino”, l’ultimo lavoro di Massimo Troisi ed ha ricevuto ieri 19 febbraio la cittadinanza onoraria nel corso dell’evento ‘E’ Nata una Stella’ all’Istituto tecnico industriale Medi.

La serata, in occasione dell’anniversario della nascita di Troisi, è stata condotta da Gino Rivieccio ed ha visto la presenza di autorità civili e militari e di attori, registi, amici e di quanti hanno conosciuto i film di Massimo Troisi. Ieri avrebbe compiuto 70 anni e la sua città natale lo ha voluto ricordare con una serie di eventi culturali.

In serata la Cucinotta si è recata al murale che la ritrae insieme a Massimo Troisi nella famosa scena del bacio ne “Il Postino”: “Stasera sono arrivata a San Giorgio a Cremano per festeggiare i 70 anni di Massimo Troisi….sono stata a vedere il murales creato da Jorit @jorit per ricordare Massimo……tutto reso ancora più emozionante dagli amici del 5° piano del palazzo di fronte che con il loro affetto hanno reso questo momento unico…..grazie San Giorgio a Cremano e grazie Massimo”.

Laurea ad honoris causa a Massimo

Tanti sono stati gli eventi organizzati per onorare la memoria dell’attore di San Giorgio. Stamattina l’Università Federico II ha conferito la laurea ad honoris causa alla sua memoria.

A ritirare la pergamena è stata la sorella Rosaria Troisi, che era molto emozionata: “Un colpo d’occhio” ha detto Rosaria Troisi come riporta Ansa.it. “E’ una scia di amore a perdita d’occhio. Non c’e’ fine. E poi, permettetemi di dire che è difficile, porta un po’ di malinconia festeggiare senza il festeggiato. Ma questo e’ un giorno luminoso e richiede la leggerezza che ha spalancato a Massimo le porte di una prestigiosa dimora. Ci ha preso per mano amorevolmente e dolcemente e ci ha accompagnato nell’ inimmaginabile“, ha continuato.