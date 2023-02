Sirica, migliore sfogliatella d’Italia. Il Maestro Pasticciere Sabatino Sirica di San Giorgio a Cremano ha vinto il primo premio nell’ambito della classifica delle 50 top pasticcerie 2023.

“Cari concittadini, il Cavaliere Sabatino Sirica, storico pasticcere di San Giorgio a Cremano, di cui la nostra città va fiera, ha conquistato un altro prestigioso riconoscimento, ovvero il primo posto per la “Migliore sfogliatella d’Italia” nell’ambito della classifica delle 50 top pasticcerie 2023“, lo ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.

“Sabatino è un professionista dal cuore grande; sempre disponibile e gentile, il Cavaliere Sirica è ormai un’istituzione non solo a San Giorgio a Cremano fin dal 1976 quando aprì la sua prima attività, ma in tutta Italia dove il suo nome è accostato all’eccellenza della pasticceria. Dedito al lavoro e capace di “innovare la tradizione”, è diventato un punto di riferimento nel settore, tanto da essere stato il pasticciere della “Società Sportiva Calcio Napoli” fin dai tempi di Maradona, quello del “Circolo Canottieri Napoli” oltre ad aver collaborato con tanti programmi RAI“, prosegue.

“Partecipa a tanti eventi nella nostra città e a numerose manifestazioni di beneficenza organizzate con lo scopo di raccogliere fondi nelle delicate fasi di grandi emergenze umanitarie come quelle in Darfur, ad Haiti, per lo tsunami nel sud-est asiatico e per i bambini siriani.

Il 5 novembre 2014 ha ottenuto l’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica. Siamo orgogliosi di avere un’eccellenza come Sabatino a San Giorgio a Cremano. Complimenti e auguri per un futuro ancora ricco di successi“, ha concluso il primo cittadino.