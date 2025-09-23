Rissa a San Giorgio, ragazza di 27 anni accoltellata dalle zie: “Ho paura, mi minacciano”

Sarebbe stata una lite in famiglia a dare il via alla violenta rissa avvenuta nella notte tra il 21 e 22 settembre a San Giorgio a Cremano, causando il ferimento di tre donne, tutte imparentate tra loro.

Rissa a San Giorgio tra donne: la denuncia

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio, sfociato per futili motivi, probabilmente per uno sguardo ritenuto insistente. Ad avere la peggio tre cugine – di 25, 27 e 37 anni – ferite a colpi di coltellate.

Proprio la 27enne ferita nella discussione ha rivelato alle forze dell’ordine e al deputato Francesco Emilio Borrelli che a colpirla sarebbero state le sue stesse zie. Soccorse e trasportate all’ospedale Maresca di Torre del Greco, le cugine sono state dimesse con prognosi tra i 7 e i 10 giorni, ma nessuna è in pericolo di vita.

“Ho avuto una coltellata alla gamba sinistra e una alla mano e una sulla spalla. Ho paura. Loro ora mi stanno minacciando” – ha dichiarato la vittima 27enne a Borrelli, aggiungendo di essere spaventata e di aver ricevuto minacce dopo l’accaduto.

“Quello che è successo è inaccettabile e mostra il livello di violenza che a volte si nasconde anche tra le mura domestiche. Non si può avere paura della propria famiglia. Una denuncia del genere richiede una risposta immediata e decisa da parte dello Stato. Le forze dell’ordine e la magistratura devono agire in fretta per proteggere questa ragazza e fare chiarezza su tutta la vicenda” – ha commentato Borrelli.

“Ora le indagini della polizia dovranno continuare su questa direzione, con l’obiettivo di confermare la dinamica dei fatti e identificare formalmente le responsabili”– ha concluso il parlamentare.