M’illumino d’Inverno. Sedicesima edizione del Natale a Sorrento, il programma degli eventi natalizi previsti per Natale 2022 organizzato dall’amministrazione comunale. Tanti appuntamenti tra concerti, cinema, spettacoli, villaggi di Natale e tanto altro a Sorrento da metà novembre 2022 a inizio gennaio 2023.

M’illumino d’Inverno a Sorrento – Novembre 2022

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE

Museo Correale dalle ore 16,00 alle ore 20,00 “Aperitivo con Artemisia Gentileschi” Relatore Vittorio Sgarbi – a cura della Proloco Sorrento;

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

M’Illumino d’Inverno al Corso Italia e centro storico “Shopping sotto l’albero“;

Museo Diocesano e Basilica di S.Antonino dalle ore 16,00 alle ore 20,00 “Arte Sacra a Sorrento” – a cura della Proloco Sorrento;

Piazza Tasso dalle ore 16,00 alle ore 21,00 – Teatrino dei burattini;

Teatro Tasso ore 20,00 – Premio Paolo Leonelli V edizione;

SABATO 26 NOVEMBRE

Corso Italia e centro storico “Shopping sotto l’albero“;

M’Illumino d’Inverno a Piazza Tasso ore 18,00 Accensione delle luminarie in diretta radiofonica con Radio Kiss Kiss

Teatro Tasso – “Giornate Professionali del Cinema di Sorrento 2022”;

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Corso Italia e centro storico “Shopping sotto l’albero“;

Chiesa dell’Addolorata ore 17,00-19,00 – “Il Presepe Incantato – Il risveglio dei Pastori…“ – 30 artisti in scena – Regia di Marco Palmieri;

Museo Correale di Terranova ore 19,00 – Concerto di musica classica e natalizia – Soprano Elena Somma ndv accompagnata da un quartetto da camera composto da violino 1, violino 2, viola e violoncello;

Piazza S.Antonino ore 19,00 – “Pier the violinist”;

DAL 28 NOVEMBRE AL 10 GENNAIO 2023

Chiostro di S.Francesco – Rassegna “Diversabilarte” a cura dell’Associazione “I Tantavogliadivivere”;

M’illumino d’Inverno – programma di Dicembre 2022

Dicembre 2022

DAL 1° AL 25 DICEMBRE

“Calendario dell’Avvento“: a cura dell’artista di Vico Equense Ruben Staiano (una sua opera è stata selezionata per la Biennale di Venezia 2022) propone la produzione di 25 video, uno per ogni giorno fino al Natale. Nome del progetto “Alabastro“.

VENERDÌ 2 DICEMBRE

Museo Multimediale dalle ore 16,00 alle ore 20,00 – “Sorrento dalle origini al 4.0” – a cura della Proloco Sorrento;

SABATO 3 DICEMBRE

Locali della scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30 – “Natale in compagnia” – Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo e manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni;

Villa Comunale ore 11,00 – “Ricordando un illustre sorrentino…il Magistrato Francesco Saverio Gargiulo (1840-1922)”;

M’Illumino d’Inverno al Museo della Tarsia Lignea e dei Gozzi di Raffaele Aprea dalle ore 16,00 alle ore 20,00 “Intarsi-AMO la nostra Storia” – a cura della Proloco Sorrento;

Chiesa di Sant’Anna – (Marina Grande) ore 19,00 – “Notte Santa notte d’ammore” – Elisabetto D’Acunzo voce – Aniello Palomba chitarra – Franco Manco clarinetto;

DOMENICA 4 DICEMBRE

Corso Italia ore 9,00 – Sorrento – Positano Panoramica 27 km (via Massa Lubrense);

Teatro Tasso ore 18,00 – “La tromba del cinema” – Omaggio a Ennio Morricone – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella – tromba Nello Salza – Direttore Carmine Santaniello – musiche di E. Morricone;

Villa Fiorentino ore 18,30 – Inaugurazione Villaggio di Babbo Natale “IGLOO VILLAGE” – con parata inaugurale alle ore 16,30 che vedrà protagonisti tutti i personaggi che saranno presenti al villaggio con accompagnamento musicale a tema;

Chiesa dell’Addolorata ore 19,00 – Concerto di musica sacra e natalizia “Complice Armonia Ensamble“;

Chiesa di S.Paolo ore 20,00 – Magasin Du Cafè in “Piazzolla Portrait” – Tributo ad Astor Piazzolla, Tango Nuevo;

LUNEDÌ 5 DICEMBRE

Chiesa dei Servi di Maria ore 18,00 – Presentazione del volume “Arcadia nel golfo di Partenope: ninna nanne per il Verbo incarnato” di Olga Laudonia. Relatori: Monsignor Vincenzo de Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma (Vaticano e Federica Castaldo Presidente della Fondazione La Pietà de’ Turchini di Napoli);

DAL 5 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 2023

Villa Fiorentino dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 – Villaggio di Babbo Natale “IGLOO VILLAGE”;

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 20,00 – Concerto di musica etnica “Suonno d’ajere“;

DAL 7 ALL’11 DICEMBRE

Corso Italia dalle ore 10,00 alle ore 24,00 – Chocoland Sorrento;

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 16,30 – ore 18,00 – ore 19,30 – Spettacoli a tema natalizio presso l’IGLOO VILLAGE;

Teatro Tasso ore 21,00 – Enrico Bernardo in concerto “Io sono…Il cantante!”;

8 DICEMBRE – 29 GENNAIO A VILLA FIORENTINO

About Sorrento: esposizione delle foto selezionate dal social contest fotografico “La Penisola Sorrentina: Terra per innamorarsi” ;

“Omaggio a Procida”: mostra fotografica in onore di Procida quale Capitale Nazionale della Cultura 2022 – a cura dell’artista fotografa Monica Memoli;

“Manufactum” – Quarta ed. della mostra di artigianato a cura dell’ Associazione “Penisulart”;

VENERDÌ 9 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Teatro Tasso ore 20,00 – Rosalia De Souza – Line up: Paolo Di Sabatino pianoforte – Antonio De Luise contrabbasso – Roberto Rossi batteria – Sandro Deidda sax;

SABATO 10 DICEMBRE

Locali della scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30 – “Natale in compagnia” – Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo e manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni;

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Spettacoli a tema natalizio presso l’IGLOO VILLAGE;

Corso Italia (nei pressi della Pasticceria Primavera) ore 19,00 – Esibizione “12 corde acoustic band”;

Chiesa S. Maria di Casarlano ore 19,30 – “PROMENADE A SUD – Cantata per i giorni del Natale” – MATTEO MAURIELLO e MARIANITA CARFORA voci accompagnati da un trio di musicisti, chitarra, flauti e percussioni;

Teatro Tasso ore 20,00 – Banda Maje in concerto;

Piazza Veniero ore 21,00 – Esibizioni Band “Quattro quarti”;

DOMENICA 11 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Spettacoli a tema natalizio presso l’IGLOO VILLAGE;

LUNEDÌ 12 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 16,30 – ore 18,00 – ore 19,30 – Fiabe teatralizzate per bambini + Laboratorio ludico-ricreativo e manuale “CAPPUCCETTO ROSSO” – Adattamento teatrale della favola dei fratelli Grimm;

Via S. Cesareo dalle ore 18,00 Tombolata itinerante a cura di Confcommercio Sorrento;

DA LUNEDÌ 12 AL 18 DICEMBRE

Corso Italia dalle ore 10,00 alle ore 24,00 – Sorrento Christmas Village;

MARTEDÌ 13 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 9,30 e ore 11,30 – “CANTO DI NATALE” di Charles Dickens – Regia: Gaetano Stella – rivolto alle scuole primarie di Sorrento;

Teatro Tasso ore 18,00 – Concerto di musica classica e natalizia – Soprano Elena Somma accompagnata da un quartetto da camera composto da violino 1, violino 2, viola e violoncello;

Chiesa dell’Addolorata ore 19,00 – Concerto di musica sacra e natalizia ndv “Complice Armonia Ensemble“;

Museo Correale di Terranova ore 19,30 – Concerto “Armonie d’opera” – Soprano Giusy Maresca accompagnata da pianista;

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE

Chiesa di S. Francesco ore 18.30 – CONCERTO D’ORGANO – ELENA UDRAS – organo & S.C.S. SORRENTO SINFONIETTA INTERNATIONAL STRINGS ENSEMBLE;

Villa Fiorentino

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 19,30 – “Sorrento Jazz 23^ edizione” – Virgina Sorrentino Quartet;

VENERDÌ 16 DICEMBRE

M’Illumino d’Inverno a Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Piazza Tasso ore 18,00 Coro di Natale sotto l’albero dei ragazzi di Musicarmony;

Sala Consiliare ore 18,30 – Concerto “Swinging Christmas” – Cassandra Rapone Quintet;

Teatro Tasso ore 19,30 – “Sorrento Jazz 23^ edizione” – Danilo REA solo piano;

SABATO 17 DICEMBRE

Locali della scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30 – “Natale in compagnia” Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo e manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni;

Piazza A. Veniero, Corso Italia, Piazza Tasso dalle ore 17,00 – Notti Magiche – spettacoli itineranti di magia;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Spettacoli a tema natalizio presso l’IGLOO VILLAGE;

Teatro Tasso ore 19,30 – “Sorrento Jazz 23^ edizione” Raphael Gualazzi in concerto;

DOMENICA 18 DICEMBRE

Piazza Lauro dalle ore 9,30 alle ore 13,00 – IX edizione Raduno di auto e moto d’epoca “Natale sotto l’albero” del Club Veicoli del ‘900;

Piazza A.Veniero, Corso Italia, Piazza Tasso dalle ore 17,00 – Notti Magiche – spettacoli itineranti di magia;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Spettacoli a tema natalizio presso l’IGLOO VILLAGE;

Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo ore 19,15 – CONCERTO G.F. HAENDEL- “Il Messia” (Oratorio HWV 56) – Orchestra Sinfonica ella Basilicata & Coro Estro Armonico – Direttore: Francesco D’Arcangelo. ndv Maestro del Coro: Silvana Noschese;

Chiesa di San Francesco ore 19,30 – Concerto natalizio a cura della Schola Cantorum San Francesco;

Teatro Tasso ore 20,30 – “Sorrento Jazz 23^ edizione” Grazia di Michele & Platinette in “Non so mai chi sono”

LUNEDÌ 19 DICEMBRE

Parrocchia di Sant’Attanasio Vescovo – Priora ore 18,00 – “IncantiAMO il Natale” – Mariano Bellopede pianoforte, Francesca Colapietro voce cantante, Marco Palmieri voce recitante;

Teatro Tasso ore 20,00 – Spettacolo musicale e di cabaret con ricavato devoluto interamente a scopo benefico – a cura dell’Associazione “RF78 – Per sempre Roby”;

MARTEDÌ 20 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 16,30 – ore 18,00 – ore 19,30

Fiabe teatralizzate per bambini + Laboratorio ludico-ricreativo e manuale “Babbo Natale Pasticcione” – Adattamento teatrale a cura della Coop. di Teatro C.A.T.;

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

Piazza Tasso ore 18,00 – Coro sotto l’albero – Voci bianche del Coro della Cattedrale di Sorrento;

Teatro Tasso ore 21,00 – Concerto “Passione Live” Con Francesco Di Bella (24 Grana), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato, (Suonne d’Ajere), Simona Boo, Raiz (Almamegretta);

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

Locali della scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30 – “Natale in compagnia” – Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo e manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni;

Teatro Tasso ore 20,30 – Peppe Servillo & Solis String Quartet in “Carosonamente”;

VENERDÌ 23 DICEMBRE

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Museo Correale di Terranova ore 18,30 – Concerto “Ensemble Kinari” – Gianluca Pirisi – violoncello & Flavia salemme – pianoforte, Musiche di Debussy, Schumann, Brahms;

Piazza Veniero ore 20,00 – Esibizione Band “Four Notes”;

Teatro Tasso ore 21,00 – Spettacolo teatrale con Max Angioni;

SABATO 24 DICEMBRE

M’Illumino d’Inverno a Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 17,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 11,00 e ore 12,00 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Via degli Archi c/o Pizzeria “da Gigino” dalle ore 12,00 – Intrattenimento musicale del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina” e pizza fritta napoletana;

Località Casarlano dalle ore 18,00 alle ore 20,00 (a seguire 27-29-30 dicembre e 1-2-5-6-7-8-14-15 gennaio) PRESEPE VIVENTE A CASARLANO;

DOMENICA 25 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 16,30 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Chiesa della S.S. Annunziata ore 17,30 – Concerto di Natale in memoria di Bianca Gambardella Acampora – S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Chamber Orchestra – “Musiche per il Natale“;

Caccia al Tesoro di Natale (fino al 27 dicembre);

Giardini del Vescovado (e nei giorni 28-30 dicembre e 1-6-7-8 gennaio 2023) dalle ore 18,00 alle ore 21,00 ” ‘O Presepio” – Scene viventi del ‘700 napoletano narrate nel cuore di Sorrento a cura dell’Associazione Officina Solidale;

LUNEDÌ 26 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Chiesa dell’Addolorata ore 19,30 – “Incantiamoci a Sorrento – Anime di Napoli tra Napoletanità e Napoletanismi” di Nino Lauro con Nino Lauro e Olimpia La Padula; Salvatore Torregrossa e Rosalba Alfano voce – Regia di Pino Ecuba;

Teatro Tasso ore 20,00 – Gospel con il Washington Gospel Singers and Special Guest;

MARTEDÌ 27 DICEMBRE

Piazza Lauro dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Raccolta imballaggi natalizi e olio esausto;

Teatro Tasso ore 20,00 – Concerto Gospel S.C.S. Best American Christmas Gospel Show (U.S.A.) – Musiche Gospel per il Natale;

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Chiesa dell’Addolorata ore 19,30 – “Incantiamoci a Sorrento – Donne che In…Cantano” – Un viaggio tra musica, emozioni, incanto e storia con Carlo Liccardo, Federica Cardone e Andrea De Vivo;

Teatro Tasso ore 21,00 – Spettacolo teatrale/musicale con Giovanni Truppi e band dal vivo;

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Locali della scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30 – “Natale in compagnia” – Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo e manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni;

Piazza Tasso ore 19,00 – Sunshine Gospel Choir in memoria di Mariano Russo;

Teatro Tasso ore 20,00 – S.C.S. International Christmas Ballet Show – Il grande spettacolo di balletto di Natale: “Suite di Danze dal Mondo”;

Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo – “Christmas in jazz”;

VENERDÌ 30 DICEMBRE

Teatro Tasso ore 16,30 – ore 18,00 – ore 19,30 – Fiabe teatralizzate per bambini + Laboratorio ludico-ricreativo e manuale “LA SCUOLA DI MAGIA” Ispirato alle storie del celebre mago Harry Potter, protagonista dei romanzi fantasy di J.K. Rowling;

Villa Fiorentino ore 17,30 – ore 19,00 – ore 20,30 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo ore 19,30 – “Incantiamoci a Sorrento” Francesco Baccini – Cantautore della scuola genovese tra i più eclettici del panorama musicale Italiano (Piano/Voce) in concerto;

Piazza Veniero ore 20,00 Esibizioni Band “Four Notes”;

SABATO 31 DICEMBRE

Piazza Tasso dalle ore 10,00 alle ore 22,00 – Teatrino dei burattini;

Villa Fiorentino ore 11,00 e ore 12,00 – Magia e bolle di sapone presso l’IGLOO VILLAGE;

Teatro Tasso ore 11,30 – Concerto di fine anno a cura di S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Symphony Orchestra – “Strauss, musica viennese e dintorni;

Piazza Tasso ore 18,00 – Ciuccio di Fuoco con l’esibizione musicale itinerante del gruppo folkloristico “Piedigrotta Sorrentina” e con la partecipazione di Marco Palmieri;

Piazza Tasso ore 23,00 – Aspettando il countdown e a seguire Festa di Capodanno con musica live, Dj Set e animazione

Gennaio 2023

1° GENNAIO

Marina Piccola di Sorrento ore 01,00

SPETTACOLO DI FUOCHI PIROTECNICI

Piazza Tasso dalle ore 16,30 alle 22,00

TEATRINO DEI BURATTINI

Teatro Tasso ore 17,30

CONCERTO DI CAPODANNO

S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Orchestra

2 GENNAIO

Piazza Tasso dalle ore 16,30 alle 22,00

TEATRINO DEI BURATTINI

Chiesa dell’Addolorata ore 19,30

INCANTIAMOCI A SORRENTO Diego Sommaripa

in “‘A PUTECA DE’E LEGGENDE NAPULITANE” Monaciello, Strega di Port’Alba, Giovanna La Pazza, Colapesce

3 GENNAIO

Piazza Tasso dalle ore 16,30 alle 22,00

TEATRINO DEI BURATTINI

4 GENNAIO

Teatro Tasso ore 16,30, 18,00 e 19,30

Fiabe teatralizzate per bambini + Laboratorio ludico-ricreativo e manuale “LA BEFANA VIEN DI NOTTE”

Adattamento a cura della Coop. di Teatro C.A.T.

Piazza A.Lauro ore 19,00

Spettacolo di Cabaret a cura di Confcommercio Sorrento

5 GENNAIO

Scuola dell’Infanzia “Gugliucci”, Priora ore 9,30-12,30

“NATALE IN COMPAGNIA” Laboratorio teatrale-ludico-ricreativo-manuale dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni

Località Priora ore 18,00

Arriva la Befana “animazione, intrattenimento e spettacolo”

Museo Correale di Terranova ore 19,00

CONCERTO LIRICO Soprano Giusy Maresca + pianista

Teatro Tasso ore 19,30

GALA’ DI DANZA

6 GENNAIO

Villa Fiorentino ore 17,30, 19,00 e 20,30

IGLOO VILLAGE Spettacoli a tema natalizio

Strade cittadine ore 18,00

LA PARATA DEI MAGI

Corso Italia (nei pressi della gelateria Primavera) ore 19,00

Esibizione “12 CORDE ACOUSTIC TRIO BAND”

Basilica di S. Antonino ore 19,30

INCANTIAMOCI A SORRENTO IL CANTO DELLE SIRENE con Fiorenza Calogero e Marcello Vitale

Chiesa del Carmine ore 19,30

Tradizionale Processione del Bambino Gesu’ con pastori e zampognari!

Teatro Tasso ore 20,30

Diego Moreno presenta TANGOSCUGNIZZO Mar del Plata… Torna a Surriento

7 GENNAIO

Villa Fiorentino ore 17,30, 19,00 e 20,30

IGLOO VILLAGE Spettacoli a tema natalizio

Basilica di Sant’Antonino ore 19,00

Concerto del Coro e Orchestra Corale Polifonica ‘Angelicus’

Teatro Tasso ore 20,00

COMEDY NIGHT STAND UP

con Stefano Rapone, Velia Lalli, Vincenzo Comunale, Francesco Esposito, Adriano Sacchettini, Flavio Verdini a cura dell’Associazione Culturale ProCulTur.

8 GENNAIO

Strade cittadine ore 19,00

LA PARATA FINALE

Teatro Tasso ore 20,00

Bagarija Orkestar Live

ORIGINAL FANFARA BALCANICO NAPULEGNA

9 GENNAIO

S. Lucia, via Fuorimura . Pizzeria “Da Michele” dalle ore 18 “È ASCIUT PAll O’ PADRON”

Manifestazione enogastronomica e folkloristica

14 GENNAIO

Piazza Veniero ore 21,00

ESIBIZIONI BAND “QUATTRO QUARTI”

15 GENNAIO

Teatro Tasso ore 17,00

Cerimonia di premiazione concorso “IL PRESEPE OGGI”

16 GENNAIO

Sala Consiliare ore 19,30

“IL COLORE DEI SUONI” Evento di “StreetArt Concert” con Mark Kostabi e Tony Esposito

21-22 GENNAIO

SORRENTO ON THE ROAD! un progetto della Compagnia Nest adattamento di Carmine Borrino, Alberto Mele, Marco Montecatino, Gianni Spezzano – coordinamento: Giuseppe Miale Di Mauro

M’Illumino d’Inverno con in o.a. Martina Attanasio, Raimondo D’Andrea, Armando De Giulio, Daniela De Vita, Maria Francesca Duilio, Giusy Freccia, Lorenzo Izzo, Luigi Leone, Gennaro Lucci, Alessandra Mantice, Gianmarco Orciani, Marco Palmieri, Francesco Porro, Gianluca Pugliese, Riccardo Radice, Antonio Stasi regia di Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.