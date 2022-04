VIDEO/ Ruba uno scaletto da un terrazzo e lo porta via in bici: il filmato è virale

Torre Annunziata – Si introduce in un terrazzo per rubare uno scaletto e lo porta via a bordo di una bicicletta. Un furto insolito nella città oplontina, ma che dimostra come ormai anche gli oggetti dallo scarso valore siano preda di ladri. Reati punibili con la reclusione compiuti per impossessarsi di cose acquistabili con pochi euro.

Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale Borrelli, che ha ottenuto il filmato direttamente dal proprietario dell’abitazione. Il furto, racconta l’uomo, è avvenuto intorno alle ore 4.50 di ieri mattina in via Tagliamonte a Torre Annunziata.

“Stanno avvenendo davvero troppi furti – ha aggiunto Borrelli –anche di materiali di poco valore e casomai senza ragioni apparenti o per utilizzarlo per commettere altri furti. Delinquenti e criminali agiscono ad ogni ora della notte e spesso anche del giorno prendendo di mira liberi cittadini e commercianti. La gente non ne può più, è esasperata. Serve un presidio del territorio ad opera delle forze dell’ordine e soprattutto una modifica delle normative giuridiche. Chi ruba deve andare in galera”.