“Stanno abusando in modo odioso del loro potere per proteggere degli assassini“. È questo il contenuto di alcuni manifesti apparsi fuori al Tribunale di Torre Annunziata contro il Procuratore della Repubblica Nunzio Fragliasso e i sostituti procuratori Emilio Prisco e Alessandra Riccio. Il cartelloni sono stati appesi per le strade del Comune che è stato recentemente sciolto per la seconda volta anche per inflitrazioni mafiose.

TORRE ANNUNZIATA, MANIFESTI CON MINACCE AI PM

Immediatamente è arrivata la risposta del mondo giuridico e della politica che si sono schierati con i tre procuratori. Il Comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare Area Sud di Napoli:

“Esprime solidarietà e vicinanza al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ai sostituti procuratori Alessandra Riccio e Emilio Prisco ed a tutti i magistrati inquirenti, attaccati con alcuni manifesti affissi davanti al Tribunale di Torre Annunziata. Esprimiamo indignazione e allarme, appellandoci alle istituzioni affinchè sia ulteriormente innalzato il livello di vigilanza e sicurezza del Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata. Si è trattato di un avvertimento che assume il tono di una chiara minaccia contro quei magistrati impegnati in prima linea e in complesse inchieste sull’intreccio tra politica, imprenditoria e camorra a Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Torre del Greco. Auspichiamo che al più presto le indagini facciano luce e colpiscano gli autori del gesto. Noi non lasceremo soli i servitori dello Stato, saremo la loro scorta civica. Indietro non si deve più tornare“.

INDAGA LA DIGOS

La Digos sta indagando su questo episodio. Solidarietà è stata espressa anche da Catello Vitiello, Deputato di Italia Viva:

“L’episodio di intimidazione di cui sono stati fatti oggetto i vertici della Procura della Repubblica di Torre Annunziata è un fatto grave e pericoloso sul quale si deve aprire una profonda riflessione. Esprimo la mia personale solidarietà, da avvocato e da parlamentare della Repubblica, al Procuratore Nunzio Fragliasso e ai Sostituti, Emilio Prisco e Alessandra Riccio, che sono stati minacciati attraverso un manifesto dal contenuto pericoloso e grave affisso abusivamente ieri notte davanti al Tribunale. Il rispetto per la legge impone anche e soprattutto il rispetto formale e sostanziale per le cariche che si occupano dell’amministrazione della giustizia. Siamo convinti che l’indagine riuscirà ad accertare le responsabilità di queste minacce all’autorità giudiziaria oplontina“.

Anche il Pd, conMarco Sarracino, segretario provinciale PD Napoli e Paolo Persico, commissario PD Torre Annunziata, scrive:

“Il Partito Democratico esprime piena solidarietà nei confronti del Procuratore Nunzio Fragliasso e di tutta la Procura di Torre Annunziata. Quello che si è verificato è gravissimo. Siamo dinanzi ad un chiaro tentativo di sfida nei confronti dello Stato e di chi si impegna quotidianamente per combattere le quotidiane illegalità. Occorre una mobilitazione collettiva di carattere politico e civico, parallela a forti atti istituzionali, affinchè si eriga e si consolidi un muro contro la camorra e il malaffare. A tal proposito, il PD Napoli ha deciso di convocare nella giornata di lunedì 16 Maggio, presso la sede del PD oplontino, un’assemblea con tutti i segretari di circolo dei comuni che in questi anni sono stati sciolti per infiltrazione camorristica. Riteniamo sia utile e necessario riflettere anche sulle nostre criticità e su alcune proposte concrete che determinino una svolta quanto mai necessaria nelle nostre comunità“.