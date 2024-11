Mistero Maximall Pompeii, apertura rinviata a data da destinarsi: la motivazione

Con un comunicato diramato in mattinata, il Gruppo Irgen RE ha informato gli organi d’informazione che “l’apertura al pubblico di Maximall Pompeii è stata rinviata a data da destinarsi”.

Maximall Pompeii, apertura rinviata a data da destinarsi per “intoppi burocratici”

Ancora problemi per il centro commerciale di Torre Annunziata: nella movimentata presentazione alla stampa prima cancellata per non precisati motivi d’ordine pubblico, poi tenutasi ieri con un’ora di ritardo, l’inaugurazione era stata confermata per il prossimo 7 dicembre, dopo essere stata rinviata rispetto alla data iniziale del 28 novembre.

Nel comunicato, lo spostamento ad oltranza dell’apertura del Maximall Pompeii è stato motivato genericamente con “intoppi burocratici”. Si infittisce dunque il mistero attorno all’avviamento del centro commerciale più grande della Campania, che appare ancora strutturalmente carente e che solo due giorni fa aveva visto una delle tubature presenti al suo interno cedere pericolosamente creando un preoccupante allagamento.

Inoltre, il 22 novembre scorso una tettoia era crollata, colpendo un operaio di 29 anni trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli.

Il Maximall Pompeii è stato realizzato grazie ad un investimento di oltre 200 milioni di euro: 1500 assunzioni, un hotel Marriott a 4 stelle, un auditorium, 30 ristoranti e un anfiteatro esterno.