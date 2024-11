ULTIM’ORA. Crolla la tettoia del nuovo Maximall Pompeii: in ospedale operaio di 29 anni

A pochi giorni dall’inaugurazione, un grave incidente sul lavoro si è verificato al Maximall Pompeii, il nuovo centro commerciale di Torre Annunziata, situato a pochi passi dagli Scavi: un operaio sarebbe rimasto gravemente ferito a seguito del cedimento di una tettoia.

Cade la tettoia al Maximall Pompeii: ferito un operaio

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, nel cantiere del centro commerciale di imminente apertura sarebbe crollata una parte di tettoia proprio nel punto in cui si trovava un operaio. Il giovane, di 29 anni, che stava lavorando alla struttura, sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale del Mare in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l’intera area e avviato le indagini del caso per chiarire l’esatta dinamica della vicenda. L’apertura al pubblico del centro commerciale, prima che si verificasse l’incidente, era prevista per il giorno 28 novembre. Il 27, invece, dovrebbe tenersi il grande evento inaugurale a numero chiuso.

Il nuovo Maximall Pompeii

Il Maximall Pompei, tra i centri commerciali più grandi del Sud e tra i più moderni d’Europa, conta oltre 150 negozi e 30 ristoranti. Al suo interno non solo store affermati e punti ristoro d’eccellenza ma anche cinema, teatro, un parco di oltre 50.000 mq con spazi verdi, sentieri, strutture per sport e relax, parco giochi per i più piccoli. Fiore all’occhiello del Maximall la grande piazza all’aperto che ogni giorno darà il via al sorprendente spettacolo delle fontane danzanti. A disposizione di visitatori e turisti anche il Moxy Hotel, un lussuoso albergo della catena Marriott.

Il centro commerciale si trova in via Plinio, a Torre Annunziata. I negozi resteranno aperti da lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30. L’area ristorazione resterà aperta fino a mezzanotte. L’elenco di tutti i negozi (dall’abbigliamento agli accessori passando per gli articoli per la casa, l’elettronica e tanto altro) e ristoranti presenti è già stato reso noto.