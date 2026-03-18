Scoperta fabbrica di soldi falsi nel Napoletano: oltre 2.800.000 euro in banconote da 50

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, a Torre Annunziata, hanno individuato un immobile adibito a stamperia clandestina, dove sono state rinvenute e sequestrate banconote false per un valore di oltre 2.800.000 euro, ologrammi per tagli da 50 e 100 euro, cliché, telai, un pc con memorie di massa, stampanti, risme di carta filigranata e altro materiale di consumo. Il proprietario del locale è stato tratto in arresto.

Torre Annunziata: scoperta una stamperia di banconote false

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Torre Annunziata, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, alla periferia del comune oplontino, una vera e propria stamperia di banconote, nella quale erano già pronti per essere immessi sul mercato oltre 2.800.000 di euro falsi, prevalentemente in tagli da 50 euro e, in minima parte, da 100 euro. Unitamente alle banconote sono stati sequestrati oltre 12.000 ologrammi contraffatti per riprodurre biglietti da 50 e 100 euro.

Il “laboratorio” era attrezzato con numerose stampanti ink-jet e laser, comandate da un pc su cui era attivo un programma professionale di grafica, strumenti di taglio e punzonatura, cliché, materiali di consumo vari (inchiostri speciali, vernici, toner, polveri) e tre telai per la finitura manuale delle banconote. In particolare, le banconote sono state sottoposte ad una procedura di invecchiamento, in modo tale da renderle più “vissute” e quindi maggiormente realistiche.

Le banconote contraffatte qualora immesse sul mercato, secondo le attuali quotazioni, avrebbero potuto fruttare oltre 280.000 euro. Nell’immobile, abilmente occultati, sono stati inoltre rinvenuti anche 2,2 kg di sostanze stupefacenti, in larga parte marijuana e taluni panetti di hashish, il cui sequestro da parte delle fiamme gialle ha evitato che finissero nelle piazze locali di spaccio.

Il responsabile, cittadino italiano, è stato arrestato ed è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, arresto successivamente convalidato dal GIP che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

È fatta salva la presunzione di innocenza della persona sottoposta ad indagine preliminare nonché la possibilità per la medesima di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.