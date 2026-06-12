Spettacolo al Tribunale di Torre Annunziata: in scena la storia di un femminicidio

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 20:00, nell’Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata andrà in scena La Condanna, uno spettacolo teatrale che porta in scena la tematica del femminicidio, sensibilizzando la platea su un tipo di delitto sempre più efferato e frequente.

La Condanna: spettacolo al Tribunale di Torre Annunziata

Un evento che unisce spettacolo e attualità, portando in un’aula di tribunale una rappresentazione carica di significato e realtà. Scritto da Francesco Saverio Torrese, per la regia di Francalisa Malacario, La Condanna è interpretato da un gruppo di appassionati avvocati, pronti a mettere in scena le atrocità del femminicidio.

Al centro della scena la storia della vittima, il legame con il suo assassino, la voglia di giustizia e un caso che giunge in tribunale all’attenzione di avvocati, giudici e testimoni. Alla recitazione si affianca la danza, regalando al pubblico un racconto emozionante e coinvolgente.

L’iniziativa gode del sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, della Nuova Avvocatura Democratica, del Rotary Distretto 2101 Italia e del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti. L’ingresso è gratuito con invito obbligatorio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: La Condanna, spettacolo teatrale;

Quando: venerdì 12 giugno alle ore 20:00;

Dove: Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata.

Ingresso gratis con invito obbligatorio.