Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Spettacolo al Tribunale di Torre Annunziata: in scena la storia di un femminicidio

Giu 12, 2026 - Veronica Ronza

La condanna, spettacolo a Torre Annunziata

Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 20:00, nell’Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata andrà in scena La Condanna, uno spettacolo teatrale che porta in scena la tematica del femminicidio, sensibilizzando la platea su un tipo di delitto sempre più efferato e frequente.

La Condanna: spettacolo al Tribunale di Torre Annunziata

Un evento che unisce spettacolo e attualità, portando in un’aula di tribunale una rappresentazione carica di significato e realtà. Scritto da Francesco Saverio Torrese, per la regia di Francalisa Malacario, La Condanna è interpretato da un gruppo di appassionati avvocati, pronti a mettere in scena le atrocità del femminicidio.

Al centro della scena la storia della vittima, il legame con il suo assassino, la voglia di giustizia e un caso che giunge in tribunale all’attenzione di avvocati, giudici e testimoni. Alla recitazione si affianca la danza, regalando al pubblico un racconto emozionante e coinvolgente.

L’iniziativa gode del sostegno dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, della Nuova Avvocatura Democratica, del Rotary Distretto 2101 Italia e del Rotary Club Torre Annunziata Oplonti. L’ingresso è gratuito con invito obbligatorio.

RIEPILOGO INFO
Cosa: La Condanna, spettacolo teatrale;
Quando: venerdì 12 giugno alle ore 20:00;
Dove: Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata.
Ingresso gratis con invito obbligatorio.

Tag
femminicidioTribunale
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre