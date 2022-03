Torre del Greco. Libri in regalo per incentivare a leggere. E’ la bellissima iniziativa della libreria di via Marconi “Tuttoscuola” che venerdì scorso ha lanciato sui social.

Ha posizionato all’ingresso una panchina rossa con vari libri e un cartello: “Libri gratuiti. Se ti piacciono, prendili“. Si tratta di volumi nuovi, ma non di ultima uscita.

Torre del Greco, libreria regala libri

“Chi volesse appoggiare l’iniziativa può entrare in libreria e acquistare un libro al costo simbolico di 1 euro e donarlo alla collettività“, scrivono i titolari della libreria torrese.

“Ringraziamo l’amico Carlo Boccia – continuano – per averci donato questa bellissima #panchinarossa che da oggi troverete all’ingresso della libreria. Simbolo di una società che dice NO alla violenza di genere (di ogni genere!), la panchina diventerà, per noi, anche mezzo di distribuzione di #librigratuiti“.

“Ospiterà libri GRATUITI per tutte le età e TUTTI potranno prendere quelli che preferiscono e/o entrare in libreria e donarne a loro volta. Sosteniamo chi ha bisogno. Continuiamo ad educare alla NON VIOLENZA. Diffondiamo cultura. Difendiamo le libertà“, concludono.

Per informazioni sull’iniziativa telefonare allo 081.881.12.64 / 329.87.87.462

