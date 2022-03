Passeggiata storica per le vie di Torre del Greco il prossimo sabato 26 marzo. Due ore di visita guidata alla scoperta di alcune delle eccellenze culturali torresi in compagnia dell’associazione Per il Rilancio, dell’associazione Wesuvio e della comunità Querce di Giustizia.

Passeggiata storica, il programma

Tre le tappe previste: il Monumento Cento Fontane, i sotterranei della Chiesa di Santa Maria del Principio e la Chiesa di San Pietro a Calastro.

La passeggiata storica partirà dal Monumento Cento Fontane alle ore 10:00 per terminare proprio alla Chiesa di San Pietro a Calastro, e si estenderà per una durata totale di circa 2 ore.

“La nostra città – spiega Carmela Balzano, membro del gruppo Per il Rilancio – è dotata di un patrimonio storico-culturale inestimabile, ma purtroppo ancora poco valorizzato. Monumenti architettonici, siti archeologici, e luoghi di culto religioso sono la grande ricchezza di Torre del Greco. Con questa iniziativa diamo vita ad un itinerario che include tre luoghi di grande valore culturale, che siamo certi custodiscano un potenziale attrattore turistico per questa città.”

“La memoria storica di Torre del Greco – commenta Ciro Langella, da anni impegnato con l’associazione Wesuvio sul territorio e nella guida ai sotterranei della Chiesa di Santa Maria del Principio – inizia lì dove la lava delle eruzioni vesuviane custodisce tesori meravigliosi. Con Per il Rilancio lanciamo una sinergia di intenti che mira ad estendersi nel tempo e far sì che eventi del genere possano riproporsi, fino a diventare veri e propri itinerari turistici istituzionalmente riconosciuti.”

La Chiesa di San Pietro a Calastro, già citata in testi risalenti all’anno 1019 d.C., è una piccola perla sconosciuta ai più e rimasta a lungo chiusa al pubblico. Da qualche anno viene curata dalla comunità Querce di Giustizia il cui referente Raffaele Borrello curerà per il gruppo Per il Rilancio l’evento del 26 marzo.

Il costo di partecipazione alla visita guidata è di 5 euro, comprensivo dell’accesso ai luoghi indicati, nonché del rilascio della tessera dell’associazione Wesuvio e di una pausa caffè al bar.

Per info e prenotazione

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Per ragioni legate agli spazi relativi ai sotterranei della Chiesa di Santa Maria del Principio e alla Chiesa di San Pietro a Calastro, sarà infatti accettata la prenotazione per un numero massimo di 20 persone. Pertanto, chiunque fosse interessato a prenotarsi per la visita guidata dovrà scrivere alla mail perilrilanciotdg@gmail.com.