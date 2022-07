Torre del Greco su “La Settimana Enigmistica”: in foto sei luoghi simbolo della città

Torre del Greco su “La Settimana Enigmistica”. La rivista che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione! ha dedicato alla città del corallo una pagina intera, quella dal titolo “Una Gita a…?” in cui, per completare lo schema del cruciverba, bisogna inserire i nomi delle attrazioni e delle località che appaiono nelle figure.

Torre del Greco su La Settimana Enigmistica

Sono sei le foto che appaiono in pagina, dove si vedono Villa delle Ginestre, il porto, un’immagine aerea della città, Palazzo Baronale (la sede del Comune), il Vesuvio, la Basilica di Santa Croce.

Non si tratta “soltanto” di una pagina di una rivista: La Settimana Enigmistica rappresenta in Italia ormai un’istituzione, venendo pubblicata senza interruzioni dal 1932, ed è certamente una vetrina importante per la città potendo contare su migliaia di appassionati che potrebbero scegliere proprio di visitare Torre del Greco dopo averla conosciuta risolvendo le parole crociate.

La rivista

La Settimana Enigmistica fu fondata nel 1932 da Giorgio Sisini, Grande Ufficiale ed ingegnere discendente di una nobile famiglia della Sardegna. La nascita della rivista fu quasi casuale: l’idea venne a Sisini per risolvere alcuni problemi personali di natura economica. È stata la prima in Italia. Da allora il successo è stato inarrestabile e ad oggi La Settimana Enigmistica è certamente un simbolo per tutti gli italiani.