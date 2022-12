VIDEO/ “Il voto”: il tappeto dell’Immacolata di Antonio Caso per i 160 anni del carro

L’artista Antonio Caso è l’autore del tappeto realizzato in occasione dei 160 anni del carro dell’Immacolata. L’opera di trova nella chiesa Santo Rosario di Corso Umberto a Torre del Greco.

“Il Voto”: il tappeto dell’Immacolata di Antonio Caso

La tecnica di realizzazione è quella tradizionale: Antonio Caso spiega “Si mischia il pigmento oclorato con la segatura setacciata. Una tecnica che ho appreso tanti anni fa, anche se non sono tanto vecchio, dai maestri torresi. Ho frequentato l’Istituto d’Arte, poi per varie vicissitudini ho abbandonato il percorso artistico per lavorare. Nonostante ciò non ho mai abbandonato la mia passione”.

“Ho realizzato varie figure: c’è l’Immacolata Concezione con San Vincenzo Romano. Abbiamo il Portosalvo, altro simbolo della nostra città, mentre dalla basilica di Santa Croce da cui esce il carro. Il titolo che gli ho dato è ‘Il voto’, cioè il voto dei cittadini torresi che sentono molto questa ricorrenza. Ho inserito anche una ginestra, altro simbolo di forza. Poi c’è una statua greca pensante che guarda una conchiglia, un omaggio all’arte dell’incisione di Torre del Greco”.

Tra i maestri cui si riferisce Antonio Caso vi è sicuramente il professor Raffaele Panariello, autore anch’egli di un tappeto per l’Immacolata dal titolo Preghiamo che si trova nella chiesa di San Filippo di via Salvator Noto.