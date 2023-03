In programma tra poco meno di un mese il “XVIII Torneo Nazionale Minibasket Città di Torre del Greco – II Memorial Carlo Mazza”, la manifestazione sportiva che lo Sporting Club Torregreco organizza ogni anno, dal 2003.

Si tratta della seconda edizione dopo lo stop per il Covid . Il torneo avrà, tra gli altri, lo scopo di onorare al meglio la memoria dello storico dirigente, venuto tragicamente a mancare alla fine del 2021.

La cerimonia di apertura sarà arricchita dall’intervento di autorità e volti noti della pallacanestro nazionale. Si preannuncia un momento molto emozionante: si terrà venerdì 28 aprile presso la tendostruttura La Salle. La finale e la cerimonia di premiazione, invece, avranno luogo lunedì 1° maggio. La manifestazione conta la partecipazione di 16 squadre appartenenti alla categoria Esordienti, ovvero ragazzi di 10 e 11 anni: otto di queste sono campane, le altre otto provengono da fuori regione.

Il campo da gioco principale sarà proprio la tendostruttura La Salle di Torre del Greco, sede dei match casalinghi dello Sporting, ma grazie alla collaborazione di società "amiche", alcune delle partite avranno luogo anche in città limitrofe.

Non solo sport: il torneo è stato occasione di promozione turistica

Sin dalla primissima edizione, il torneo ha rappresentato una grande opportunità per turisti. Persone provenienti da tutta Italia hanno scoperto il fascino e le ricchezze storico-architettoniche dell’area vesuviana. Hanno apprezzato le specialità culinarie napoletane così come l’ospitalità degli alberghi della città. Anche per questo, lo Sporting Club si è impegnato particolarmente ad organizzare la manifestazione nel miglior modo possibile, nel nome della passione che l’amatissimo Carlo ha sempre avuto per la pallacanestro.

L’Assessore allo Sport: “Ci scusiamo di non aver migliorato la tendostruttura”

In una città che soffre la perenne carenza di strutture sportive, le istituzioni hanno comunque fatto la loro parte. “E’ un appuntamento che attendiamo sempre con gioia” afferma Giuseppe Speranza, assessore allo sport. E spiega: “Ci scusiamo per non essere riusciti a sostituire la tendostruttura in tempo per il torneo. Le procedure sono in corso ed attendiamo la stagione estiva per procedere materialmente ai lavori. Stiamo comunque lavorando per sistemare l’area esterna con la realizzazione di un campetto e prevediamo di terminare in tempo per il torneo di fine aprile”