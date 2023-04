Una ragazzina di 12 anni, studentessa dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Via Campi Flegrei a Torre del Greco, è stata investita da un’automobile questa mattina mentre si recava a scuola. Alla guida, stando alle prime ricostruzioni, la madre di un’altra studentessa dello stesso istituto, che accompagnava la figlia a scuola.

Ragazzina investita in Via Scappi, la studentessa del Don Milani al Santobono

Pare che sia stato il bagliore del sole ad aver accecato l’automobilista. Questo ha impedito alla donna di vedere la ragazzina, urtandola e facendola sbalzare sull’asfalto. Tanta paura per la giovane ma per fortuna, e per prudenza, l’auto viaggiava a velocità moderata e questo ha evitato conseguenze peggiori. Infatti, la dodicenne è rimasta cosciente e non sembrerebbe aver riportato ferite. Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia municipale che hanno effettuato i rilievi del caso e i sanitari che hanno trasportato la studentessa al Santobono per accertamenti, in particolare per appurare l’assenza di traumi cranici.

L’episodio ha suscitato un coro di proteste contro l’annoso problema della sorveglianza fuori dagli istituti scolastici cittadini. Sono numerosissimi gli studenti torresi che si affidano a mezzi privati per raggiungere le scuole ogni giorno, in particolare nelle zone periferiche, con scarsa densità abitativa e poca o nulla copertura dei mezzi pubblici. Anche per questo, nelle ore di punta il numero di veicoli in transito e di quelli parcheggiati davanti alle scuole diventa problematico, e necessita di sorveglianza maggiore.

Troppe auto, poca vigilanza: la velocità moderata ha evitato il peggio

“Abbiamo più volte chiesto maggiore sorveglianza all’entrata e all’uscita delle scuole” – spiega a Vesuviolive la Vicaria Prof. Marianna Scognamiglio, responsabile del plesso Campi Flegrei – “ma questo è un problema generale. L’episodio è accaduto in Via Scappi, sulla strada che conduce alla scuola e non nel vialetto d’ingresso”. E sottolinea come ora la priorità sia la salute della giovane: “Era una mattina come tante, senza particolare traffico di veicoli. Per fortuna l’auto non correva altrimenti poteva andare molto peggio”.

Sui social, la notizia ha creato apprensione soprattutto tra i genitori che invocano soluzioni e vigilanza. Qualcuno suggerisce di utilizzare i percettori di Reddito di Cittadinanza, mentre i più invocano una maggiore presenza degli agenti di polizia municipale. Ma gli agenti guidati dal comandante Salvatore Visone lamentano perenni problemi di carenza di organico, in considerazione dell’esteso territorio cittadino, della conformazione territoriale e forse di un pò di “pigrizia” che spinge troppi torresi ad affidarsi ai mezzi privati per i propri spostamenti.