La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle ore 14 alle 23.59 di oggi, martedì 18 aprile. Il livello di criticità è giallo su tutto il territorio regionale. Interessata pertanto anche l’area di Torre del Greco. L’allerta dovrebbe terminare per la giornata di domani, mercoledì 19 aprile 2023.

Allerta meteo a Torre del Greco, in città potrebbe arrivare anche la grandine

Data l’incertezza previsionale dei fenomeni, che potrebbero essere anche di grande intensità, sono possibili allagamenti di strade e sottopassaggi nelle aree solitamente soggette a tali problematiche. Sono purtroppo frequenti, in tali situazioni meteorologiche, anche l’esondazione dei tombini e la possibilità di fenomeni franosi.

Particolare cautela posta anche alle strutture di copertura, specialmente quelle provvisorie, a causa del vento che potrebbe rapidamente aumentare d’intensità. Per questo, la Protezione Civile ha raccomandato l’attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previste dal piano comunale.

Dopo l’allerta brevi miglioramenti: per i primi bagni in Litoranea bisogna attendere

La combinazione di fenomeni meteorologici prevista per oggi potrebbe inoltre dar luogo a grandinate, evento insolito per il periodo di aprile. Come già accaduto la scorsa settimana, quindi, i chicchi potrebbero ricoprire le strade di Torre del Greco.

La grandinata della scorsa settimana ha portato con sé anche alcune immagini spettacolari come quella del Vesuvio ricoperto di bianco, anche questo uno spettacolo insolito per il periodo primaverile. Il cono vulcanico imbiancato è stato per alcune ore visibile da molte zone di Torre del Greco e dai comuni limitrofi.

L’allerta meteo terminerà nella giornata di domani ma, stando alle previsioni, ciò non determinerà l’inizio della bella stagione. Dopo una breve tregua, che dovrebbe concedere qualche giorno di temperature miti e clima soleggiato, già dalla serata di domenica dovrebbe tornare una perturbazione a rovinare il ponte del 25 aprile. Brutta notizia, quindi, per chi voleva approfittare dei giorni di festa per godersi il sole sulle spiagge torresi e per gli stabilimenti balneari che stanno avviando l’allestimento delle strutture.