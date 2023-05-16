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Elezioni comunali 2023 a Torre del Greco, tutti i voti dei candidati consiglieri comunali

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Elezioni comunali a Torre del Greco: i voti per ciascun consigliere comunale

Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco, terminato nella nottata il conteggio dei voti di lista per i candidati consiglieri comunali.

I voti di ciascun candidato consigliere comunale alle elezioni comunali 2023 a Torre del Greco

Il primo turno della tornata elettorale non ha dato sentenze definitive sul futuro della città corallina: Torre del Greco tornerà al voto per il ballottaggio del 28 e 29 maggio. A contendersi la fascia tricolore di sindaco saranno Luigi Mennella, che ha totalizzato il 46,04% delle preferenze e Ciro Borriello con il 43,96%. Delusione per Luigi Caldarola con l’8,62% che però, stando alle percentuali, dovrebbe riuscire a tornare a Palazzo Baronale da consigliere.

La composizione del futuro consiglio comunale di Torre del Greco è ancora incerta proprio perchè il 60% dei seggi sarà assegnato alle liste che sostengono il candidato sindaco vincitore del ballottaggio. Ma le urne hanno già scritto qualche sentenza: candidato più votato è Michele Langella, già consigliere uscente, con 1078 preferenze. Superano quota 1000 anche Iolanda Mennella e la new entry Valentina Di Donna.

Di seguito, tutti i voti dei candidati consiglieri alle elezioni comunali, divisi per lista:

CANDIDATO VOTI LISTA
CALORENNA
ANTONINO		 176 ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO
CRISTIANO
SOLVINO
VERONICA		 124
RUSSO RAFFAELE 93
ACCARDO
FRANCESCO		 82
DAMIATO ANTONIO 48
MAZZACANO
UMBERTO		 48
ZEULI LUCIANO 31
DURNI MARIA 29
ANNO CINZIA 29
GENTILE FLAVIA 29
RICCIARDI
IMMACOLATA		 28
SORRENTINO
GIUSEPPE		 22
GALASSO LETIZIA 20
DI LUCA LAURA 13
FIENGO RAIMONDO 12
LOPEZ ANTONIO 5
VISCIANO
MARTINA		 4
GRILLO CIRO 4
CANDURRO RAMONA 3
SANTAGATA
MIRELLA		 3
SPINA MARIA 3
SCHIAVO DAVIDE 2
BORRIELLO
FILIPPO		 751 BORRIELLO SINDACO
TABERNACOLO
ALESSANDRA		 718
MELE LUIGI 706
GENTILE
CARMINE DETTO MNIELLO		 674
BRANCACCIO
PASQUALE		 636
FALANGA
ANNARITA DETTA CAPUANI		 614
MIRABELLA
CINZIA		 546
SPIERTO ANTONIO 510
FIORE IDA 412
FIELE MARIA 369
BUONO MARIO 329
DI DONNA
VALERIA		 118
SCOGNAMIGLIO
GIOVANNA		 81
PALOMBA
VIRGINIA		 77
BORRELLI
RAFFAELLA		 76
PASTORE
ANNACHIARA		 39
COLANTUONO IMMA 38
MAGLIULO MARIA 32
CONFUORTO
ARMANDO		 31
BUFI LUIGI 24
GINI FEDERICA 20
CAIAZZO ANIELLO 16
ZENO FAUSTA 16
MAIDA DOMENICO 770 CUORE TORRESE
AVVINTO ANNA 262
PIZZO ANNA 175
PETRUCCI
DOMENICO		 172
PANICO ANGELA
MARIA		 150
BRANCACCIO
RAFFAELE		 98
CIVELLI LUIGI 71
DI CRISTO
EMILIA		 57
IGNARRA MARIA 46
RUSSO ROBERTO 43
MENNELLA
VINCENZA		 37
SORRENTINO
TERESA		 37
BORRELLI ROSA 31
RAIOLA ROSA 29
PINTO ANIELLO 28
TORLO CIRO 21
ASCIONE ROSALBA 19
CAVALIERE ROSA 13
COLAMARINO
STEFANO		 12
LEONE EGLE 7
COLUCCI GENNARO 6
PIEDIFERRO
ANGELA		 6
CERVERO ANNA 5
CATALDO CIRO 2
APREA GIUSEPPE 43 DEMOCRATICI CRISTIANI
BATTILORO MARIA 25
DE MATTEO
ANTONIO		 11
ZULLINO LUISA 6
DE ROSA
MADDALENA		 5
VITIELLO
GAETANO		 4
FORMISANO
VINCENZO		 4
EVANGELISTA
VINCENZO		 3
MARTORANA
ANTONINO		 3
FORMISANO
ANNACARMELA		 3
BATTILORO
ANTONIO		 2
GIARDINO
CLAUDIO		 2
CELESTE
FERDINANDO		 2
COLANTUONO
PATRIZIA		 1
DONE MIOARA 1
BATTILORO
MICHELINA		 1
DI CRISTO
RAFFAELE		 0
PERONE ANGELO 0
PENZA ROAUL 0
CARBONE GRAZIA
ANTONIA		 0
SPERANZA
GIUSEPPE		 419 EUROPA VERDE
BORRELLI
ANTONIO		 210
CIRILLO SABRINA 116
LUNELLA MICHELE 46
COLANTUONO
VINCENZA		 37
DI DONNA RITA 33
NOCERINO
GIOVANNA		 21
BORRIELLO
SALVATORE		 17
LAFRONZA CIRO 7
NERI CRISTINA 7
PALOMBA ERIKA 5
DE LUCA
RAFFAELLA		 4
MORMILE
FRANCESCA		 4
SANNINO CIRA 4
DE LUCA ROSARIA 3
IZZO GENNARO 1
SORRENTINO
FAUSTINA		 1
COLANTONI
OTTAVIO		 0
COZZOLINO
ANTONIO		 0
DE ANGELIS
CAROLINA		 0
DI FIORE ROSA 0
FOSSA ENZO 0
NOCERINO
RAFFAELE		 0
POMPOSO CARMELA 763 FORZA BORRIELLO
STASI BRUNA 433
VITIELLO
GIUSEPPE		 393
RUOCCO VINCENZO 371
FARESE DOMENICO 310
QUIRINO
SALVATORE		 272
GUIDA CIRO 228
CUTOLO CIRO
MASSIMILIANO		 145
PALOMBA MARIA 135
BORRIELLO
CRISTIANO		 99
FORINO
SALVATORE		 97
AURICCHIO
IRENE ROSARIA		 87
SCARFOGLIERO
LUIGI		 86
FACCIUTO
ANTONIA ELIDE		 79
GUARINO
RAIMONDO		 76
NOCERINO CIRO 53
ASCIONE
GIUSEPPINA		 47
COMO ROSA 46
FALANGA OSVALDO 17
FILDI BENITO 8
BENCIVENGA
GIOVANNA		 5
IENGO COLOMBA 5
COLLARO TOMMASO 5
LANGELLA
MICHELE		 1078 FORZA ITALIA
COLOMBO DARIO 814
VITIELLO LUCIA 769
IZZO RAFFAELLA 645
BELLO VIRGINIA 241
BALZANO MICHELE 204
ESPOSITO ANNA 161
GERMANO MICHELE 150
PORZIO
VALENTINA		 149
PANE CIRO 83
OLIVIERO SIMONA 72
PANARIELLO ANNA 72
PIRONE ROMOLO 54
BORRIELLO
VINCENZO		 39
COLANTUONO
PASQUALE		 31
MARRAZZO ILARIA 20
ACCARDO CIRA 19
PASSARELLI
LUIGI		 17
SCALA DANILO 17
DI MAIO
RAFFAELA		 12
CUCINIELLO
STEFANIA		 10
MONTANARO
VALENTINA		 10
ESPOSITO
GERARDO		 8
CACCIOTTOLO
AGOSTINO		 3
MENNELLA
GIUSEPPE		 88 FREE TORRE DEL GRECO
IOVINO
ALLESSANDRO		 73
BRAILE
MARIANTONIA		 67
ACCARDO CARLA 37
RIVIECCIO
FRANCESCO		 32
TAMMARO SHANTI 30
D’URZO
VALENTINA		 29
SCALA
ALESSANDRO		 25
LEONE EMERIGO 19
VITIELLO ANGELA 19
AVECONE FABIO 19
MAZZACANE ANNA 18
DI CRISTO
PASQUALE		 12
LIGUORO ERIKA 5
GAROFALO MARIKA 1
BORRELLI CIRA 0
SERPE MARCO 0
BISBIGLIA
TERESA		 0
BISBIGLIA
VINCENZO		 0
TONZINO DARIO 496 IDEA NUOVA
ESPOSITO LAURA 487
ORLANDO MARIA 437
DE LUCA
VINCENZO		 352
RUSSO MARIO 194
OLIVIERO
SALVATORE		 179
MARTINELLI
GIUSEPPINA		 78
SOTERO ANNA 77
BORRIELLO LUIGI 60
PANARIELLO
MARIANNA		 58
VARRIALE CIRO 42
IOVANE ALDO 38
RICCIO CARLO 38
SANNINO ELISA 27
GAROFALO GIULIA 19
FESTEVOLE
SALVATORE		 18
PERNICE ARIANNA 18
AVERTUO NUNZIO 16
DE GREGORIO
GIOVANNA		 16
PALOMBA ROSA 16
COLLARO GAETANO 13
LONGOBARDI
GIOVANNI		 9
DE SANTO
GIUSEPPA		 7
PERNICE
LOREDANA		 3
SCALA MARCO 212 IL CITTADINO
RUSSO MARIA
ANNA		 195
RIVIECCIO
ALESSIA		 129
MENNELLA CIRO 85
CIAVOLINO
BIANCO SALVATORE		 79
CRISPINO
ANTONIO		 76
DI MAIO CIRO 74
IZZO FRANCA 73
ROBERTUCCI
ANTONIO		 67
ROBERTUCCI
MARIA		 63
PERNA ROSA 59
PERFETTO RITA 57
SAPORITO ADELE 54
MENNELLA
CARMINE		 47
TONINI MARIA
GRAZIA		 43
MIRANDA
STEFANIA		 34
GAROFALO ROSA 16
STARACE
MARTINA PIA		 15
PARLATI
PATRIZIA		 14
GUIDA MARCOS 13
SORRISO MARIA
ROSA		 13
IENGO LUIGI
FRANCESCO		 7
CIAMPARELLA
FRANCESCO		 0
CALIFANO
GAETANO		 0
VITO SALVATORE 429 INSIEME PER LA CITTA’
IACOMINO ROSA 243
ANCORA CIRO 207
VITIELLO
ANTONIO		 197
ALINI LUCA 173
RUSSO GIUSEPPE 167
BALZANO
DOMENICO		 135
GENTILE
ANNALIBERA		 56
BELFIORE RITA 43
BORRELLI SARA
DEBORAH		 39
PANARIELLO
MARIAGRAZIA		 36
PRISCO STEFANIA 31
CHIUSEL MARIA
ROSARIA		 26
SALONE
SALVATORE		 24
BENESTANTE
PAOLA		 19
FORMISANO
GIUSEPPINA		 10
SCOGNAMIGLIO
ALESSIA		 10
ACCARDO
PATRIZIA		 9
CANTORE ANNA 9
MARESCA
ANTONIETTA		 5
FERRANDINO
CONCETTA		 4
BENCIVENGA ARCA 1
D’ALESSIO
FRANCESCO		 0
LIGUORI
SORRENTINO VITTORIO		 0
NOVIELLO CARLA 332 LA SVOLTA
PICCIRILLO CIRO 301
GRAMEGNA
SIMONE MARIANO		 203
PRAITANO
FRANCESCO		 70
CIAVOLINO
GIOVANNI		 56
RUSSO LUCIANA 50
NAPOLETANO
ANIELLO		 33
COLAPS
GIUSEPPINA		 32
DI MAIO MARIO 28
DI DATO ANTONIO 15
CASAMENTO NINFA 13
GAROFALO
IMMACOLATA		 12
ADAMO CLETO 10
FIORENTINO
LOREDANA		 10
LONGOBARDI
SAVERIO		 9
SCHIAVULLO
NUNZIO		 7
CIRCOLO ANNA 5
D’URZO CIRO 3
SORRENTINO
GIUSEPPE		 3
VITIELLO MARIA 2
AURICCHIO CIRO 0
SAMMARCO
ANIELLO		 0
ACAMPORA
ALESSIA		 614 LA TORRE FUTURA
DE CARLO ANGELO 401
PINTO VINCENZO 187
IOVINELLI
SALVATORE		 75
DELBI CIRA 65
SERPE FRANCESCO 65
CACACE MARIA
ROSARIA		 53
SORRENTINO
GENNARO		 53
DOTA IMMACOLATA 51
GARGIULO LAMIA
CIRA		 38
BALZANO MARTINA 35
ACCARDO ILARIA
CIRA		 33
GAROFALO
MASSIMILIANO		 27
TUCCI VITIELLO
COLOMBA		 26
GUARINO
RAIMONDO		 22
VITIELLO AMEDEO 17
PETRAIO
RAFFAELE		 11
GRANATA
GIOVANNI		 10
LEONE ANDREA 7
MENNELA IOLANDA 1017 MENNELLA SINDACO
GAGLIONE FELICE 995
GUARINO
ANNALAURA		 638
FRULIO GAETANO 623
ESPOSITO
CATELLO		 479
SCOGNAMIGLIO
GIOVANNA		 391
SPERANZA ANDREA 227
DEL PRATO
GIANMARCO		 187
DE SIMONE PAOLA 166
SANSONE
NICOLETTA		 157
SCOGNAMIGLIO
CORINNA		 129
COLANTUONO
ANDREA		 123
MANFREDINI
MICHELE		 98
IMMOBILE ANNA 83
SAMMARCO CARLO 73
VITIELLO
ANNALISA		 58
FABBROCINO
PIETRO		 55
PINTO MYRIAM 53
IMPERATO
PASQUALINO		 50
D’AMATO MARIA
FEDERICA		 32
RAIOLA VINCENZO 29
RIVIECCIO
ELEONORA		 24
MAGLIULO
RAFFAELE		 18
NOCERINO MONICA 11
GALLO MIRKO 166 MOVIMENTO 5 STELLE
VITIELLO LAURA 162
CRISPINO
ANTONIO		 159
VISCIANO ROSA 137
SEVERINO
IVANMARCELLO		 130
GAROFALO CARLO
ALBERTO		 63
GUIDA FRANCA 48
MASSA MARIA
ANTONIETTA		 45
CIAVOLINO
FRANCESCO		 42
CIPOLLARO LUIGI 42
ACCARDO SERENA 38
FORMISANO
ANNARITA		 32
MASTROGIOVANNI
VINCENZA		 28
DI DONNA
FRANCESCO		 26
CATALDO
FRANCESCA		 20
ALBERO CLAUDIO 19
CARACCIOLO
GIOVANNI APOLLONIA		 18
TAMMARO
SALVATORE		 17
LEONE PAOLA 17
IOVINE MARIA 11
OTTAVIANO
DAVIDE		 8
DI GIOIA GRAZIA 6
PAPAGALLO
FULVIO		 2
D’AMBROSIO
ANTONIO		 831 MOVIMENTO POPOLARE TORRESE
PALOMBA
COLOMBA ROBERTA		 183
OLIVIERO
GIUSEPPINA		 128
ACAMPORA
PASQUALE		 126
COLANTUONO
GIGINO		 112
PALOMBA SERENA 71
SORRENTINO
MONICA		 70
LOMBARDI
GIOVANNA		 68
GINESTRA NUNZIA 67
CERCINO DANIELA 49
AVVOLTOIO MARIA 47
GIARDINO
GIOSUE’		 47
GIORGIONE
ANGELO		 46
MAZZA ANNA 44
FIERAMOSCA
VINCENZO		 42
MANZO LUCIA 37
MONTI FEDERICA 34
VOLPE GRAZIA
ANNA		 33
GUIDA GIUSEPPE 32
ROMANO ANNA 32
RUSSO SALVATORE 30
FESTEVOLE
FRANCESCO		 26
MANCINELLI
FRANCO		 25
GENTILE ANTONIO 18
SALERNO
VINCENZO		 199 NOI TORRE
MAIDA GIANCARLO 152
BORRIELLO SANTA 117
LAUREANO
MASSIMO		 67
FERRANTINO
TERESA		 43
VITIELLO ALICE 39
GAUDINO NUNZIA 19
SCOGNAMIGLIO
RAFFAELE		 16
OSSERVANZA
CONSIGLIA		 14
PIZZA GIUSEPPE 14
CIRILLO MARIA 12
SEVERINO
PASQUALE		 11
IEZZA ENRICO 10
FORNITE
RAIMONDO		 9
MENNELLA
CARMINE		 9
DE GREGORIO
EMILIA		 7
LATCHEVA
LUBOMIRA DIMITROVA		 5
PAOLILLO
ANNARITA		 5
RIVIECCIO LUCIA 5
TAGLIAFERRI
ANNA		 5
COPERTUCCIO
PIETRO		 0
DI DONNA
VALENTINA		 1002 PARTITO DEMOCRATICO
POLESE MICHELE 943
GUARINO
VITTORIO		 919
VISCOVO OLIMPIA 656
ROMANO
SALVATORE		 502
RAMONDO
ROBERTA COLOMBA		 389
LOMBARDO
ROSAMARIA		 162
ASCIONE
GIOVANNA		 158
NOCERINO
RAFFAELE		 140
ERMETTO VALERIA 129
RUSSO ENRICO 112
BORRELLI
GIUSEPPE		 99
PINTO MARIA 87
ESPOSITO
BENIAMINO		 59
PALOMBA ANDREA 54
OLIVIERO
MELANIA		 30
VELLO
ELISABETTA		 26
ESPOSITO
GIUSEPPE		 21
VISONE CLAUDIA 15
COMMESSO
EMANUELE		 10
LIGUORO
GIUSEPPE		 6
GALDO PORPORA
JESSICA		 4
SORRENTINO
NUNZIA		 2
NAPOLETANO
MARIA CIRA		 1
BORRIELLO MARIO 849 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA
NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO
GARGIULO
SALVATORE		 681
GERMANO LUCIA 493
PIRO MARIA
TERESA		 398
LIGUORO LUISA 320
ACCARDO CIRO 257
MENNELLA
CANDIDA		 206
FILIPI STEFAN 145
FORINO TERESA 82
FARO CIRO 71
BOTTIGLIERO
ROSANGELA		 46
LOFFREDO
ANTONIO		 40
GALLO NICOLA 36
ASCIONE
STEFANIA		 32
BALZANO
AGOSTINO		 25
SCOGNAMIGLIO
GENNARO		 16
PREITE
GIUSEPPINALESSIA		 15
DI STEFANO
ANDREA		 13
CAPILLO DANIELE 11
GIULLINI
ANNAMARIA		 10
DI GIACOMO
SALVATORE		 9
DI LUCA FABIO 7
OLIVIERO
GIUSEPPE MARCO		 6
DELBI RAFFAELE 2
TATE VINCENZO
DAVIDE		 253 PER IL RILANCIO
CEGLIA CARLO 197
LIZA CLAUDIA
MARIA		 188
LANGELLA CIRO 67
GENTILE DANIELA 58
BALZANO CARMELA 52
ULTIMO SERAFINO 46
RUSSO GIUSEPPE
VINCENZO		 28
SCARPA DANIELE 28
TAGLIAMONTE
CLAUDIA		 26
ASCIONE
GIUSEPPE		 21
TARTAGLIONE
FEDERICA		 18
BIANCO GIUSY 11
PICARDI
FRANCESCO SAVERIO		 11
CIARAVOLO
ELEONORA		 10
PERREON LUIGIA
ALESSIA		 9
COLAMARINO IVAN 8
ONDEGGIA
FRANCESCA		 5
RAIOLA
ALESSANDRO		 5
SANNINO
DOMENICO		 5
VALLINI SABRINA 2
Dâ€™AMICO
SALVATORE		 1
RAIA PASQUALE 1
FEROCE GIANLUCA 0
DI DONNA
GIUSEPPINA		 726 PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
MAGLIONE LUIGI 228
SILVETTI
GRAZIELLA		 228
COLANTONIO
ANDREA LUCA		 208
DORSI ROSA 157
SUARATO
GIUSEPPE		 144
COSTABILE
RAFFAELE		 127
MAROTTA MARINO 101
MENNELLA
SALVATORE		 89
BORRIELLO
GENNARO		 86
CONSOLATO AGATA 65
GATTONE
GIOVANNI		 60
MONTELLA ELENA 53
GAGLIONE
TOMMASO		 50
ALDI ROSARIA 30
PALOMBA MARIA 25
LA ROCCA CIRO 22
FORMISANO CIRO 14
TOLGETTO
FABRIZIO GAETANO		 5
MARINO MAURIZIO 4
GALLOTTI
GAETANO		 2
IASEVOLI ENZA 2
MANGANO ENZO
MANUEL		 1
PALUMBO
ANTONIETTA		 0
TESORIERO SARA 66 POTERE AL POPOLO!
BORRIELLO
SALVATORE		 30
DI GIULIO
DANILO		 21
ASCIONE CLARA 15
CORDONE
DOMENICO		 10
AUSIELLO MARIA
CARMELA		 8
BORRELLI TERESA 6
PALOMBA EMIDIO 5
FRANCO MICHELE 3
PISTONE
GIUSEPPINA		 3
ESPOSITO
CLAUDIA		 3
CROPANO ANDREA 2
PISTONE ANNA 2
BOCCIA ANIELLO 1
ESPOSITO
ELEONORA		 1
FIORINIELLO
IMMACOLATA		 1
RISCETTI
RAFFAELE		 1
RESCIGNO
GIORGIO		 1
FICO ANNA
GIUSEPPINA		 0
PISTONE MARTINA 0
ROMANO MARIA 0
DI GUIDA CIRO 0
TORALBO
GABRIELE		 145 SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA
ALTIERO
SALVATORE		 116
ALTIERO ANNA 64
ORZO TERESA 55
RUSSO TERESA 29
FALCINI
VITTORIO		 26
CACCIUTTOLO
GIOVANNI		 18
VITIELLO MARCO 16
ESPOSITO
MICHELA		 14
CHIARIELLO
LUCIA		 12
DAMASCO
VINCENZO		 12
SPERINDEO
FRANCESCA		 9
ESPOSITO
RAIMONDO		 7
DI MARTINO
LUIGI		 7
DE MARTINO
LIBERATO		 3
GELAO YLENIA 1
ESPOSITO
DANIELE		 1
SORRENTINO
MARIA LOURDES		 0
SORRENTINO
MICHELE		 0
MANZO SALVATORE 18 TORRE DEL GRECO BELLISSIMA
FALANGA MARIA 11
BORRIELLO
DOMENICO		 8
PANICCIA
GIUSEPPINA		 8
CARNALE ROSANNA 8
VITIELLO
ALESSIO		 7
GALASSO ROSITA 7
VARONE
FRANCESCO		 6
MASTROPIETRO
SALVATORE		 6
Dâ€™AURIA PAOLO 6
Dâ€™AMBROSIO
EGIDIO		 5
Dâ€™URZO
UMBERTO		 3
VITIELLO
ANIELLO		 2
RUSSO FRANCESCO 2
CARDONE
STEFANIA		 1
ASCIONE
ELISABETTA		 1
FORMISANO
GIOVANNI		 0
DELLâ€™OVO
MARIO		 0
Dâ€™URZO
VITTORIO		 152 TORRE IN EUROPA
MONTANARO
LUCIANO		 77
GAGLIONE IMMA 63
TESORIERO
GIUSEPPINA		 56
PINTO FRANCESCA 31
DI CRISTO
ANTONIO		 29
PASQUETTI
NIVES LUISA		 15
MARRAZZO
ANNAMARIA		 12
BORRIELLO
ANIELLO		 8
PALOMBA
GIANLUCA		 8
FIORENZA
ADRIANA		 5
PRANZO TERESA
ANNA		 5
SORRENTINO
LUCA EMANUELE		 3
ACCARDO ANIELLO 2
FARELLA GENNARO 2
MADONNA
COSTANTINO		 1
CAMPAGNOLA
PASQUALE		 0
CATANZARO
SALVATORE		 0
CERBASI
SALVATORE ANTONIO		 0
RUSSO FRANCESCO 0
CUCINIELLO
FRANCESCO		 207 UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE
LUNA ANTONELLA 110
PANARIELLO
NATALE		 96
OSSERVANZA
ANTONIO		 89
GIARDINO CIRO 80
DI FRANCO
ANNALAURA		 65
OSSERVANZA
FRANCESCA		 62
CAFARO LETIZIA 53
SCOGNAMIGLIO
MARIA		 53
CIARAVOLO ANNA
MARIA		 46
MOLLO CONCETTA 40
COLARDO
GIOVANNI		 32
LICENZIATO
PAOLO		 28
MISTICO
FRANCESCO PAOLO		 21
STUPPIA VALERIO 19
LA ROCCA
DOMENICO		 13
GAUDINO
SALVATORE		 12
GAROFALO
ARMANDO		 9
MARINO ANTONIO 7
PORZIO ROSA 3
MOSSONE ANTONIO 2
SUARATO CATELLO 1
VENERUSO DAVIDE 1
SENATORE ARTURO 0
ASCIONE
VALENTINA		 482 VALERIO CIAVOLINO PER TORRE
ALTIERO SERGIO 374
IZZINI LEOPOLDO 216
MENNELLA
RAIMONDO		 122
AYMINO GENNARO 95
SCOGNAMIGLIO
ANIELLO		 79
DI MAIO
SALVATORE		 77
SERPE MARIA 77
LINETTI
ANTONIETTA		 76
D’ANIELLO
SIMONE		 72
COZZOLINO
SIMONA		 66
AVVENTURATO
PASQUALE		 65
CONTINI
FRANCESCO		 30
TARANTINO
VINCENZO		 27
FALANGA MARIA
ROSARIA ANNA		 22
RIVIECCIO ELENA 22
GRANATA
EMMANUELA		 21
VITIELLO
ANTONIO		 21
DE ROSA ANTONIO 19
GALASSO
MARGHERITA		 10
MAISTO PATRIZIA 8
RUGGIERO LUIGI 8
MAIORINO
GIANFRANCO		 6
BASSANO
FRANCESCOPAOLO		 0


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Mentre nascevo il Napoli festeggiava il suo primo scudetto. Un "odi et amo" lungo una vita intera alle pendici del Vesuvio. Laureato in Culture Digitali e della Comunicazione, amo scrivere, fare foto e video: modi diversi per ritagliare l'attimo e fissarlo nella memoria. Una vita troppo difficile per viverla senza ironia e completamente sobri. Per i social sono #ilmennyquotidiano
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