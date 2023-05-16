Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco, terminato nella nottata il conteggio dei voti di lista per i candidati consiglieri comunali.
I voti di ciascun candidato consigliere comunale alle elezioni comunali 2023 a Torre del Greco
Il primo turno della tornata elettorale non ha dato sentenze definitive sul futuro della città corallina: Torre del Greco tornerà al voto per il ballottaggio del 28 e 29 maggio. A contendersi la fascia tricolore di sindaco saranno Luigi Mennella, che ha totalizzato il 46,04% delle preferenze e Ciro Borriello con il 43,96%. Delusione per Luigi Caldarola con l’8,62% che però, stando alle percentuali, dovrebbe riuscire a tornare a Palazzo Baronale da consigliere.
La composizione del futuro consiglio comunale di Torre del Greco è ancora incerta proprio perchè il 60% dei seggi sarà assegnato alle liste che sostengono il candidato sindaco vincitore del ballottaggio. Ma le urne hanno già scritto qualche sentenza: candidato più votato è Michele Langella, già consigliere uscente, con 1078 preferenze. Superano quota 1000 anche Iolanda Mennella e la new entry Valentina Di Donna.
Di seguito, tutti i voti dei candidati consiglieri alle elezioni comunali, divisi per lista:
|CANDIDATO
|VOTI
|LISTA
|CALORENNA
ANTONINO
|176
|ALLEANZA DEMOCRATICA-NOVA CIVITAS-IMPEGNO
CRISTIANO
|SOLVINO
VERONICA
|124
|RUSSO RAFFAELE
|93
|ACCARDO
FRANCESCO
|82
|DAMIATO ANTONIO
|48
|MAZZACANO
UMBERTO
|48
|ZEULI LUCIANO
|31
|DURNI MARIA
|29
|ANNO CINZIA
|29
|GENTILE FLAVIA
|29
|RICCIARDI
IMMACOLATA
|28
|SORRENTINO
GIUSEPPE
|22
|GALASSO LETIZIA
|20
|DI LUCA LAURA
|13
|FIENGO RAIMONDO
|12
|LOPEZ ANTONIO
|5
|VISCIANO
MARTINA
|4
|GRILLO CIRO
|4
|CANDURRO RAMONA
|3
|SANTAGATA
MIRELLA
|3
|SPINA MARIA
|3
|SCHIAVO DAVIDE
|2
|BORRIELLO
FILIPPO
|751
|BORRIELLO SINDACO
|TABERNACOLO
ALESSANDRA
|718
|MELE LUIGI
|706
|GENTILE
CARMINE DETTO MNIELLO
|674
|BRANCACCIO
PASQUALE
|636
|FALANGA
ANNARITA DETTA CAPUANI
|614
|MIRABELLA
CINZIA
|546
|SPIERTO ANTONIO
|510
|FIORE IDA
|412
|FIELE MARIA
|369
|BUONO MARIO
|329
|DI DONNA
VALERIA
|118
|SCOGNAMIGLIO
GIOVANNA
|81
|PALOMBA
VIRGINIA
|77
|BORRELLI
RAFFAELLA
|76
|PASTORE
ANNACHIARA
|39
|COLANTUONO IMMA
|38
|MAGLIULO MARIA
|32
|CONFUORTO
ARMANDO
|31
|BUFI LUIGI
|24
|GINI FEDERICA
|20
|CAIAZZO ANIELLO
|16
|ZENO FAUSTA
|16
|MAIDA DOMENICO
|770
|CUORE TORRESE
|AVVINTO ANNA
|262
|PIZZO ANNA
|175
|PETRUCCI
DOMENICO
|172
|PANICO ANGELA
MARIA
|150
|BRANCACCIO
RAFFAELE
|98
|CIVELLI LUIGI
|71
|DI CRISTO
EMILIA
|57
|IGNARRA MARIA
|46
|RUSSO ROBERTO
|43
|MENNELLA
VINCENZA
|37
|SORRENTINO
TERESA
|37
|BORRELLI ROSA
|31
|RAIOLA ROSA
|29
|PINTO ANIELLO
|28
|TORLO CIRO
|21
|ASCIONE ROSALBA
|19
|CAVALIERE ROSA
|13
|COLAMARINO
STEFANO
|12
|LEONE EGLE
|7
|COLUCCI GENNARO
|6
|PIEDIFERRO
ANGELA
|6
|CERVERO ANNA
|5
|CATALDO CIRO
|2
|APREA GIUSEPPE
|43
|DEMOCRATICI CRISTIANI
|BATTILORO MARIA
|25
|DE MATTEO
ANTONIO
|11
|ZULLINO LUISA
|6
|DE ROSA
MADDALENA
|5
|VITIELLO
GAETANO
|4
|FORMISANO
VINCENZO
|4
|EVANGELISTA
VINCENZO
|3
|MARTORANA
ANTONINO
|3
|FORMISANO
ANNACARMELA
|3
|BATTILORO
ANTONIO
|2
|GIARDINO
CLAUDIO
|2
|CELESTE
FERDINANDO
|2
|COLANTUONO
PATRIZIA
|1
|DONE MIOARA
|1
|BATTILORO
MICHELINA
|1
|DI CRISTO
RAFFAELE
|0
|PERONE ANGELO
|0
|PENZA ROAUL
|0
|CARBONE GRAZIA
ANTONIA
|0
|SPERANZA
GIUSEPPE
|419
|EUROPA VERDE
|BORRELLI
ANTONIO
|210
|CIRILLO SABRINA
|116
|LUNELLA MICHELE
|46
|COLANTUONO
VINCENZA
|37
|DI DONNA RITA
|33
|NOCERINO
GIOVANNA
|21
|BORRIELLO
SALVATORE
|17
|LAFRONZA CIRO
|7
|NERI CRISTINA
|7
|PALOMBA ERIKA
|5
|DE LUCA
RAFFAELLA
|4
|MORMILE
FRANCESCA
|4
|SANNINO CIRA
|4
|DE LUCA ROSARIA
|3
|IZZO GENNARO
|1
|SORRENTINO
FAUSTINA
|1
|COLANTONI
OTTAVIO
|0
|COZZOLINO
ANTONIO
|0
|DE ANGELIS
CAROLINA
|0
|DI FIORE ROSA
|0
|FOSSA ENZO
|0
|NOCERINO
RAFFAELE
|0
|POMPOSO CARMELA
|763
|FORZA BORRIELLO
|STASI BRUNA
|433
|VITIELLO
GIUSEPPE
|393
|RUOCCO VINCENZO
|371
|FARESE DOMENICO
|310
|QUIRINO
SALVATORE
|272
|GUIDA CIRO
|228
|CUTOLO CIRO
MASSIMILIANO
|145
|PALOMBA MARIA
|135
|BORRIELLO
CRISTIANO
|99
|FORINO
SALVATORE
|97
|AURICCHIO
IRENE ROSARIA
|87
|SCARFOGLIERO
LUIGI
|86
|FACCIUTO
ANTONIA ELIDE
|79
|GUARINO
RAIMONDO
|76
|NOCERINO CIRO
|53
|ASCIONE
GIUSEPPINA
|47
|COMO ROSA
|46
|FALANGA OSVALDO
|17
|FILDI BENITO
|8
|BENCIVENGA
GIOVANNA
|5
|IENGO COLOMBA
|5
|COLLARO TOMMASO
|5
|LANGELLA
MICHELE
|1078
|FORZA ITALIA
|COLOMBO DARIO
|814
|VITIELLO LUCIA
|769
|IZZO RAFFAELLA
|645
|BELLO VIRGINIA
|241
|BALZANO MICHELE
|204
|ESPOSITO ANNA
|161
|GERMANO MICHELE
|150
|PORZIO
VALENTINA
|149
|PANE CIRO
|83
|OLIVIERO SIMONA
|72
|PANARIELLO ANNA
|72
|PIRONE ROMOLO
|54
|BORRIELLO
VINCENZO
|39
|COLANTUONO
PASQUALE
|31
|MARRAZZO ILARIA
|20
|ACCARDO CIRA
|19
|PASSARELLI
LUIGI
|17
|SCALA DANILO
|17
|DI MAIO
RAFFAELA
|12
|CUCINIELLO
STEFANIA
|10
|MONTANARO
VALENTINA
|10
|ESPOSITO
GERARDO
|8
|CACCIOTTOLO
AGOSTINO
|3
|MENNELLA
GIUSEPPE
|88
|FREE TORRE DEL GRECO
|IOVINO
ALLESSANDRO
|73
|BRAILE
MARIANTONIA
|67
|ACCARDO CARLA
|37
|RIVIECCIO
FRANCESCO
|32
|TAMMARO SHANTI
|30
|D’URZO
VALENTINA
|29
|SCALA
ALESSANDRO
|25
|LEONE EMERIGO
|19
|VITIELLO ANGELA
|19
|AVECONE FABIO
|19
|MAZZACANE ANNA
|18
|DI CRISTO
PASQUALE
|12
|LIGUORO ERIKA
|5
|GAROFALO MARIKA
|1
|BORRELLI CIRA
|0
|SERPE MARCO
|0
|BISBIGLIA
TERESA
|0
|BISBIGLIA
VINCENZO
|0
|TONZINO DARIO
|496
|IDEA NUOVA
|ESPOSITO LAURA
|487
|ORLANDO MARIA
|437
|DE LUCA
VINCENZO
|352
|RUSSO MARIO
|194
|OLIVIERO
SALVATORE
|179
|MARTINELLI
GIUSEPPINA
|78
|SOTERO ANNA
|77
|BORRIELLO LUIGI
|60
|PANARIELLO
MARIANNA
|58
|VARRIALE CIRO
|42
|IOVANE ALDO
|38
|RICCIO CARLO
|38
|SANNINO ELISA
|27
|GAROFALO GIULIA
|19
|FESTEVOLE
SALVATORE
|18
|PERNICE ARIANNA
|18
|AVERTUO NUNZIO
|16
|DE GREGORIO
GIOVANNA
|16
|PALOMBA ROSA
|16
|COLLARO GAETANO
|13
|LONGOBARDI
GIOVANNI
|9
|DE SANTO
GIUSEPPA
|7
|PERNICE
LOREDANA
|3
|SCALA MARCO
|212
|IL CITTADINO
|RUSSO MARIA
ANNA
|195
|RIVIECCIO
ALESSIA
|129
|MENNELLA CIRO
|85
|CIAVOLINO
BIANCO SALVATORE
|79
|CRISPINO
ANTONIO
|76
|DI MAIO CIRO
|74
|IZZO FRANCA
|73
|ROBERTUCCI
ANTONIO
|67
|ROBERTUCCI
MARIA
|63
|PERNA ROSA
|59
|PERFETTO RITA
|57
|SAPORITO ADELE
|54
|MENNELLA
CARMINE
|47
|TONINI MARIA
GRAZIA
|43
|MIRANDA
STEFANIA
|34
|GAROFALO ROSA
|16
|STARACE
MARTINA PIA
|15
|PARLATI
PATRIZIA
|14
|GUIDA MARCOS
|13
|SORRISO MARIA
ROSA
|13
|IENGO LUIGI
FRANCESCO
|7
|CIAMPARELLA
FRANCESCO
|0
|CALIFANO
GAETANO
|0
|VITO SALVATORE
|429
|INSIEME PER LA CITTA’
|IACOMINO ROSA
|243
|ANCORA CIRO
|207
|VITIELLO
ANTONIO
|197
|ALINI LUCA
|173
|RUSSO GIUSEPPE
|167
|BALZANO
DOMENICO
|135
|GENTILE
ANNALIBERA
|56
|BELFIORE RITA
|43
|BORRELLI SARA
DEBORAH
|39
|PANARIELLO
MARIAGRAZIA
|36
|PRISCO STEFANIA
|31
|CHIUSEL MARIA
ROSARIA
|26
|SALONE
SALVATORE
|24
|BENESTANTE
PAOLA
|19
|FORMISANO
GIUSEPPINA
|10
|SCOGNAMIGLIO
ALESSIA
|10
|ACCARDO
PATRIZIA
|9
|CANTORE ANNA
|9
|MARESCA
ANTONIETTA
|5
|FERRANDINO
CONCETTA
|4
|BENCIVENGA ARCA
|1
|D’ALESSIO
FRANCESCO
|0
|LIGUORI
SORRENTINO VITTORIO
|0
|NOVIELLO CARLA
|332
|LA SVOLTA
|PICCIRILLO CIRO
|301
|GRAMEGNA
SIMONE MARIANO
|203
|PRAITANO
FRANCESCO
|70
|CIAVOLINO
GIOVANNI
|56
|RUSSO LUCIANA
|50
|NAPOLETANO
ANIELLO
|33
|COLAPS
GIUSEPPINA
|32
|DI MAIO MARIO
|28
|DI DATO ANTONIO
|15
|CASAMENTO NINFA
|13
|GAROFALO
IMMACOLATA
|12
|ADAMO CLETO
|10
|FIORENTINO
LOREDANA
|10
|LONGOBARDI
SAVERIO
|9
|SCHIAVULLO
NUNZIO
|7
|CIRCOLO ANNA
|5
|D’URZO CIRO
|3
|SORRENTINO
GIUSEPPE
|3
|VITIELLO MARIA
|2
|AURICCHIO CIRO
|0
|SAMMARCO
ANIELLO
|0
|ACAMPORA
ALESSIA
|614
|LA TORRE FUTURA
|DE CARLO ANGELO
|401
|PINTO VINCENZO
|187
|IOVINELLI
SALVATORE
|75
|DELBI CIRA
|65
|SERPE FRANCESCO
|65
|CACACE MARIA
ROSARIA
|53
|SORRENTINO
GENNARO
|53
|DOTA IMMACOLATA
|51
|GARGIULO LAMIA
CIRA
|38
|BALZANO MARTINA
|35
|ACCARDO ILARIA
CIRA
|33
|GAROFALO
MASSIMILIANO
|27
|TUCCI VITIELLO
COLOMBA
|26
|GUARINO
RAIMONDO
|22
|VITIELLO AMEDEO
|17
|PETRAIO
RAFFAELE
|11
|GRANATA
GIOVANNI
|10
|LEONE ANDREA
|7
|MENNELA IOLANDA
|1017
|MENNELLA SINDACO
|GAGLIONE FELICE
|995
|GUARINO
ANNALAURA
|638
|FRULIO GAETANO
|623
|ESPOSITO
CATELLO
|479
|SCOGNAMIGLIO
GIOVANNA
|391
|SPERANZA ANDREA
|227
|DEL PRATO
GIANMARCO
|187
|DE SIMONE PAOLA
|166
|SANSONE
NICOLETTA
|157
|SCOGNAMIGLIO
CORINNA
|129
|COLANTUONO
ANDREA
|123
|MANFREDINI
MICHELE
|98
|IMMOBILE ANNA
|83
|SAMMARCO CARLO
|73
|VITIELLO
ANNALISA
|58
|FABBROCINO
PIETRO
|55
|PINTO MYRIAM
|53
|IMPERATO
PASQUALINO
|50
|D’AMATO MARIA
FEDERICA
|32
|RAIOLA VINCENZO
|29
|RIVIECCIO
ELEONORA
|24
|MAGLIULO
RAFFAELE
|18
|NOCERINO MONICA
|11
|GALLO MIRKO
|166
|MOVIMENTO 5 STELLE
|VITIELLO LAURA
|162
|CRISPINO
ANTONIO
|159
|VISCIANO ROSA
|137
|SEVERINO
IVANMARCELLO
|130
|GAROFALO CARLO
ALBERTO
|63
|GUIDA FRANCA
|48
|MASSA MARIA
ANTONIETTA
|45
|CIAVOLINO
FRANCESCO
|42
|CIPOLLARO LUIGI
|42
|ACCARDO SERENA
|38
|FORMISANO
ANNARITA
|32
|MASTROGIOVANNI
VINCENZA
|28
|DI DONNA
FRANCESCO
|26
|CATALDO
FRANCESCA
|20
|ALBERO CLAUDIO
|19
|CARACCIOLO
GIOVANNI APOLLONIA
|18
|TAMMARO
SALVATORE
|17
|LEONE PAOLA
|17
|IOVINE MARIA
|11
|OTTAVIANO
DAVIDE
|8
|DI GIOIA GRAZIA
|6
|PAPAGALLO
FULVIO
|2
|D’AMBROSIO
ANTONIO
|831
|MOVIMENTO POPOLARE TORRESE
|PALOMBA
COLOMBA ROBERTA
|183
|OLIVIERO
GIUSEPPINA
|128
|ACAMPORA
PASQUALE
|126
|COLANTUONO
GIGINO
|112
|PALOMBA SERENA
|71
|SORRENTINO
MONICA
|70
|LOMBARDI
GIOVANNA
|68
|GINESTRA NUNZIA
|67
|CERCINO DANIELA
|49
|AVVOLTOIO MARIA
|47
|GIARDINO
GIOSUE’
|47
|GIORGIONE
ANGELO
|46
|MAZZA ANNA
|44
|FIERAMOSCA
VINCENZO
|42
|MANZO LUCIA
|37
|MONTI FEDERICA
|34
|VOLPE GRAZIA
ANNA
|33
|GUIDA GIUSEPPE
|32
|ROMANO ANNA
|32
|RUSSO SALVATORE
|30
|FESTEVOLE
FRANCESCO
|26
|MANCINELLI
FRANCO
|25
|GENTILE ANTONIO
|18
|SALERNO
VINCENZO
|199
|NOI TORRE
|MAIDA GIANCARLO
|152
|BORRIELLO SANTA
|117
|LAUREANO
MASSIMO
|67
|FERRANTINO
TERESA
|43
|VITIELLO ALICE
|39
|GAUDINO NUNZIA
|19
|SCOGNAMIGLIO
RAFFAELE
|16
|OSSERVANZA
CONSIGLIA
|14
|PIZZA GIUSEPPE
|14
|CIRILLO MARIA
|12
|SEVERINO
PASQUALE
|11
|IEZZA ENRICO
|10
|FORNITE
RAIMONDO
|9
|MENNELLA
CARMINE
|9
|DE GREGORIO
EMILIA
|7
|LATCHEVA
LUBOMIRA DIMITROVA
|5
|PAOLILLO
ANNARITA
|5
|RIVIECCIO LUCIA
|5
|TAGLIAFERRI
ANNA
|5
|COPERTUCCIO
PIETRO
|0
|DI DONNA
VALENTINA
|1002
|PARTITO DEMOCRATICO
|POLESE MICHELE
|943
|GUARINO
VITTORIO
|919
|VISCOVO OLIMPIA
|656
|ROMANO
SALVATORE
|502
|RAMONDO
ROBERTA COLOMBA
|389
|LOMBARDO
ROSAMARIA
|162
|ASCIONE
GIOVANNA
|158
|NOCERINO
RAFFAELE
|140
|ERMETTO VALERIA
|129
|RUSSO ENRICO
|112
|BORRELLI
GIUSEPPE
|99
|PINTO MARIA
|87
|ESPOSITO
BENIAMINO
|59
|PALOMBA ANDREA
|54
|OLIVIERO
MELANIA
|30
|VELLO
ELISABETTA
|26
|ESPOSITO
GIUSEPPE
|21
|VISONE CLAUDIA
|15
|COMMESSO
EMANUELE
|10
|LIGUORO
GIUSEPPE
|6
|GALDO PORPORA
JESSICA
|4
|SORRENTINO
NUNZIA
|2
|NAPOLETANO
MARIA CIRA
|1
|BORRIELLO MARIO
|849
|PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO SUD CHIAMA
NORD-TORRE DEL GRECO SUL SERIO
|GARGIULO
SALVATORE
|681
|GERMANO LUCIA
|493
|PIRO MARIA
TERESA
|398
|LIGUORO LUISA
|320
|ACCARDO CIRO
|257
|MENNELLA
CANDIDA
|206
|FILIPI STEFAN
|145
|FORINO TERESA
|82
|FARO CIRO
|71
|BOTTIGLIERO
ROSANGELA
|46
|LOFFREDO
ANTONIO
|40
|GALLO NICOLA
|36
|ASCIONE
STEFANIA
|32
|BALZANO
AGOSTINO
|25
|SCOGNAMIGLIO
GENNARO
|16
|PREITE
GIUSEPPINALESSIA
|15
|DI STEFANO
ANDREA
|13
|CAPILLO DANIELE
|11
|GIULLINI
ANNAMARIA
|10
|DI GIACOMO
SALVATORE
|9
|DI LUCA FABIO
|7
|OLIVIERO
GIUSEPPE MARCO
|6
|DELBI RAFFAELE
|2
|TATE VINCENZO
DAVIDE
|253
|PER IL RILANCIO
|CEGLIA CARLO
|197
|LIZA CLAUDIA
MARIA
|188
|LANGELLA CIRO
|67
|GENTILE DANIELA
|58
|BALZANO CARMELA
|52
|ULTIMO SERAFINO
|46
|RUSSO GIUSEPPE
VINCENZO
|28
|SCARPA DANIELE
|28
|TAGLIAMONTE
CLAUDIA
|26
|ASCIONE
GIUSEPPE
|21
|TARTAGLIONE
FEDERICA
|18
|BIANCO GIUSY
|11
|PICARDI
FRANCESCO SAVERIO
|11
|CIARAVOLO
ELEONORA
|10
|PERREON LUIGIA
ALESSIA
|9
|COLAMARINO IVAN
|8
|ONDEGGIA
FRANCESCA
|5
|RAIOLA
ALESSANDRO
|5
|SANNINO
DOMENICO
|5
|VALLINI SABRINA
|2
|Dâ€™AMICO
SALVATORE
|1
|RAIA PASQUALE
|1
|FEROCE GIANLUCA
|0
|DI DONNA
GIUSEPPINA
|726
|PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
|MAGLIONE LUIGI
|228
|SILVETTI
GRAZIELLA
|228
|COLANTONIO
ANDREA LUCA
|208
|DORSI ROSA
|157
|SUARATO
GIUSEPPE
|144
|COSTABILE
RAFFAELE
|127
|MAROTTA MARINO
|101
|MENNELLA
SALVATORE
|89
|BORRIELLO
GENNARO
|86
|CONSOLATO AGATA
|65
|GATTONE
GIOVANNI
|60
|MONTELLA ELENA
|53
|GAGLIONE
TOMMASO
|50
|ALDI ROSARIA
|30
|PALOMBA MARIA
|25
|LA ROCCA CIRO
|22
|FORMISANO CIRO
|14
|TOLGETTO
FABRIZIO GAETANO
|5
|MARINO MAURIZIO
|4
|GALLOTTI
GAETANO
|2
|IASEVOLI ENZA
|2
|MANGANO ENZO
MANUEL
|1
|PALUMBO
ANTONIETTA
|0
|TESORIERO SARA
|66
|POTERE AL POPOLO!
|BORRIELLO
SALVATORE
|30
|DI GIULIO
DANILO
|21
|ASCIONE CLARA
|15
|CORDONE
DOMENICO
|10
|AUSIELLO MARIA
CARMELA
|8
|BORRELLI TERESA
|6
|PALOMBA EMIDIO
|5
|FRANCO MICHELE
|3
|PISTONE
GIUSEPPINA
|3
|ESPOSITO
CLAUDIA
|3
|CROPANO ANDREA
|2
|PISTONE ANNA
|2
|BOCCIA ANIELLO
|1
|ESPOSITO
ELEONORA
|1
|FIORINIELLO
IMMACOLATA
|1
|RISCETTI
RAFFAELE
|1
|RESCIGNO
GIORGIO
|1
|FICO ANNA
GIUSEPPINA
|0
|PISTONE MARTINA
|0
|ROMANO MARIA
|0
|DI GUIDA CIRO
|0
|TORALBO
GABRIELE
|145
|SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA
|ALTIERO
SALVATORE
|116
|ALTIERO ANNA
|64
|ORZO TERESA
|55
|RUSSO TERESA
|29
|FALCINI
VITTORIO
|26
|CACCIUTTOLO
GIOVANNI
|18
|VITIELLO MARCO
|16
|ESPOSITO
MICHELA
|14
|CHIARIELLO
LUCIA
|12
|DAMASCO
VINCENZO
|12
|SPERINDEO
FRANCESCA
|9
|ESPOSITO
RAIMONDO
|7
|DI MARTINO
LUIGI
|7
|DE MARTINO
LIBERATO
|3
|GELAO YLENIA
|1
|ESPOSITO
DANIELE
|1
|SORRENTINO
MARIA LOURDES
|0
|SORRENTINO
MICHELE
|0
|MANZO SALVATORE
|18
|TORRE DEL GRECO BELLISSIMA
|FALANGA MARIA
|11
|BORRIELLO
DOMENICO
|8
|PANICCIA
GIUSEPPINA
|8
|CARNALE ROSANNA
|8
|VITIELLO
ALESSIO
|7
|GALASSO ROSITA
|7
|VARONE
FRANCESCO
|6
|MASTROPIETRO
SALVATORE
|6
|Dâ€™AURIA PAOLO
|6
|Dâ€™AMBROSIO
EGIDIO
|5
|Dâ€™URZO
UMBERTO
|3
|VITIELLO
ANIELLO
|2
|RUSSO FRANCESCO
|2
|CARDONE
STEFANIA
|1
|ASCIONE
ELISABETTA
|1
|FORMISANO
GIOVANNI
|0
|DELLâ€™OVO
MARIO
|0
|Dâ€™URZO
VITTORIO
|152
|TORRE IN EUROPA
|MONTANARO
LUCIANO
|77
|GAGLIONE IMMA
|63
|TESORIERO
GIUSEPPINA
|56
|PINTO FRANCESCA
|31
|DI CRISTO
ANTONIO
|29
|PASQUETTI
NIVES LUISA
|15
|MARRAZZO
ANNAMARIA
|12
|BORRIELLO
ANIELLO
|8
|PALOMBA
GIANLUCA
|8
|FIORENZA
ADRIANA
|5
|PRANZO TERESA
ANNA
|5
|SORRENTINO
LUCA EMANUELE
|3
|ACCARDO ANIELLO
|2
|FARELLA GENNARO
|2
|MADONNA
COSTANTINO
|1
|CAMPAGNOLA
PASQUALE
|0
|CATANZARO
SALVATORE
|0
|CERBASI
SALVATORE ANTONIO
|0
|RUSSO FRANCESCO
|0
|CUCINIELLO
FRANCESCO
|207
|UNIONE DI CENTRO-RINASCITA TORRESE
|LUNA ANTONELLA
|110
|PANARIELLO
NATALE
|96
|OSSERVANZA
ANTONIO
|89
|GIARDINO CIRO
|80
|DI FRANCO
ANNALAURA
|65
|OSSERVANZA
FRANCESCA
|62
|CAFARO LETIZIA
|53
|SCOGNAMIGLIO
MARIA
|53
|CIARAVOLO ANNA
MARIA
|46
|MOLLO CONCETTA
|40
|COLARDO
GIOVANNI
|32
|LICENZIATO
PAOLO
|28
|MISTICO
FRANCESCO PAOLO
|21
|STUPPIA VALERIO
|19
|LA ROCCA
DOMENICO
|13
|GAUDINO
SALVATORE
|12
|GAROFALO
ARMANDO
|9
|MARINO ANTONIO
|7
|PORZIO ROSA
|3
|MOSSONE ANTONIO
|2
|SUARATO CATELLO
|1
|VENERUSO DAVIDE
|1
|SENATORE ARTURO
|0
|ASCIONE
VALENTINA
|482
|VALERIO CIAVOLINO PER TORRE
|ALTIERO SERGIO
|374
|IZZINI LEOPOLDO
|216
|MENNELLA
RAIMONDO
|122
|AYMINO GENNARO
|95
|SCOGNAMIGLIO
ANIELLO
|79
|DI MAIO
SALVATORE
|77
|SERPE MARIA
|77
|LINETTI
ANTONIETTA
|76
|D’ANIELLO
SIMONE
|72
|COZZOLINO
SIMONA
|66
|AVVENTURATO
PASQUALE
|65
|CONTINI
FRANCESCO
|30
|TARANTINO
VINCENZO
|27
|FALANGA MARIA
ROSARIA ANNA
|22
|RIVIECCIO ELENA
|22
|GRANATA
EMMANUELA
|21
|VITIELLO
ANTONIO
|21
|DE ROSA ANTONIO
|19
|GALASSO
MARGHERITA
|10
|MAISTO PATRIZIA
|8
|RUGGIERO LUIGI
|8
|MAIORINO
GIANFRANCO
|6
|BASSANO
FRANCESCOPAOLO
|0