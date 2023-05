Alle elezioni comunali di Torre del Greco c’è una classifica al contrario, quella dei candidati al consiglio comunale che, a spoglio avvenuto, hanno scoperto di aver preso zero voti.

Una statistica che suscita sempre una certa ilarità e tanti interrogativi tra le persone, soprattutto tra i meno addentrati negli strani meccanismi della politica. Li abbiamo definiti la “carica dei disperati“, i candidati al consiglio comunale che mettono nome e faccia per un progetto elettorale per poi scoprire di aver preso zero voti. Ma, per senso logico, inseriamo in questa statistica anche i candidati che chiudono l’esperienza elettorale con una sola preferenza: presumibilmente la loro.

Stando ai numeri delle ultime tornate amministrative, i candidati che tornano a casa con zero ed un voto sono circa il 10% del totale. Le elezioni comunali 2023 a Torre del Greco confermano il trend: infatti, sui poco più di 600 candidati sono 60 coloro che saranno conservati negli archivi con nessuna o, al massimo, una sola scheda con il proprio nome.

Perché ci sono candidati che non si sono votati nemmeno da soli? Le probabili spiegazioni

Possibile che non si votino nemmeno da soli? O che non abbiano nemmeno un amico, un parente, una qualsiasi persona che riponga in essi fiducia tale da scegliere loro alle urne? Ed in quest’ultimo caso… che si candidano a fare? Interrogativi meno banali ed ilari di quanto si creda.

Innanzi tutto, la presentazione di una lista elettorale presuppone il rispetto di un numero minimo di candidati che per taluni progetti può essere difficile da raggiungere: si trovano quindi soggetti disposti a metterci il nome pur senza avere velleità politiche. Poi c’è l’annosa questione delle quote rosa: non basta trovare dei candidati, la legge chiede che ci sia equilibrio tra uomini e donne presenti nelle liste. E qui che le elezioni torresi vanno stravolgono il pregiudizio che vuole le donne ad essere lontane dall’agone politico, convinte a partecipare con il ruolo di “riempilista” o di “portavoti” ai loro partner: infatti, con lo spoglio del 16 maggio 2023, scopriamo che l’esercito dei disperati conta ben 38 uomini e soltanto 22 donne. A dimostrazione che, almeno in questo caso, le quote rosa non c’entrano.

Il paradosso torrese: tantissime liste in corsa per Palazzo Baronale, ma 1 candidato su 10 non lo vota nessuno

Un dato difficile da spiegare, se si pensa che a Torre del Greco si sono presentate alle elezioni la cifra quasi record di 27 liste: verrebbe da pensare che questo sia frutto di un forte desiderio di partecipazione alla politica attiva. Pensiero che viene smontato dai 60 alfieri che riportano le cifre zero e uno di fianco al loro nome sui risultati elettorali. Una rappresentanza che, messa insieme, potrebbe costituire tre liste fatte di soli “disperati” e, perchè no, provare la scalata a Palazzo Baronale.

A guidare la poco lusinghiera classifica i compagni di Potere al Popolo, con 9 candidati su 22 rimasti praticamente a bocca asciutta.

Ma vediamo chi sono questi candidati e le relative liste di appartenenza:

DEMOCRATICI CRISTIANI:

COLANTUONO PATRIZIA

DONE MIOARA

BATTILORO MICHELINA

DI CRISTO RAFFAELE

PERONE ANGELO

PENZA ROAUL

CARBONE GRAZIA ANTONIA

EUROPA VERDE

IZZO GENNARO

SORRENTINO FAUSTINA

COLANTONI OTTAVIO

COZZOLINO ANTONIO

DE ANGELIS CAROLINA

DI FIORE ROSA

FOSSA ENZO

NOCERINO RAFFAELE



FREE TORRE DEL GRECO

GAROFALO MARIKA

BORRELLI CIRA

SERPE MARCO

BISBIGLIA TERESA

BISBIGLIA VINCENZO



IL CITTADINO

CIAMPARELLA FRANCESCO

CALIFANO GAETANO

INSIEME PER LA CITTA’

BENCIVENGA ARCA

D’ALESSIO FRANCESCO

LIGUORI SORRENTINO VITTORIO

LA SVOLTA

AURICCHIO CIRO

SAMMARCO ANIELLO



NOI TORRE

COPERTUCCIO PIETRO

PARTITO DEMOCRATICO

NAPOLETANO MARIA CIRA

PER IL RILANCIO

D’AMICO SALVATORE

RAIA PASQUALE

FEROCE GIANLUCA

PER LE PERSONE E LA COMUNITA’

MANGANO ENZO MANUEL

PALUMBO ANTONIETTA



POTERE AL POPOLO!

ESPOSITO ELEONORA

FIORINIELLO IMMACOLATA

RISCETTI RAFFAELE

RESCIGNO GIORGIO

FICO ANNA GIUSEPPINA

PISTONE MARTINA

ROMANO MARIA

DI GUIDA CIRO



SINISTRA CIVICA AMBIENTALISTA

GELAO YLENIA

ESPOSITO DANIELE

SORRENTINO MARIA LOURDES

SORRENTINO MICHELE



TORRE DEL GRECO BELLISSIMA

CARDONE STEFANIA

ASCIONE ELISABETTA

FORMISANO GIOVANNI

DELL’OVO MARIO

TORRE IN EUROPA

MADONNA COSTANTINO

CAMPAGNOLA PASQUALE

CATANZARO SALVATORE

CERBASI SALVATORE ANTONIO

RUSSO FRANCESCO

UDC RINASCITA TORRESE

SUARATO CATELLO

VENERUSO DAVIDE

SENATORE ARTURO

VALERIO CIAVOLINO PER TORRE

BASSANO FRANCESCOPAOLO