ORGOGLIO TORRESE/ Torre del Greco incanta la BBC con l’arte del corallo e dei cammei

La città di Torre del Greco sbarca sulla TV inglese BBC con una puntata alla scoperta delle meraviglie della costa vesuviana, con una particolare attenzione alla lavorazione del corallo.

Clive Myrie a Torre del Greco per raccontare la lavorazione del corallo sulla BBC

Gira l’Italia con una Cinquecento rossa per far scoprire ai telespettatori inglesi gli aspetti meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti, della nostra penisola. Clive Myrie è l’autore britannico di questa narrazione non legata ai clichè di sole, pizza e mandolino che spesso racchiude l’immagine dei nostri territori all’estero.

Myrie è un volto noto della BBC, basti pensare che prima di sbarcare nel belpaese ha intervistato il presidente ucraino Zelensky. Il programma porta il suo nome, Clive Myrie’s Italian Road Trip, e nel quarto episodio della sua produzione ha fatto tappa a Torre del Greco, dove è stato ospite prima di un’azienda di produzione agroalimentare e poi nello storico laboratorio di lavorazione del corallo della famiglia Aucella.



La città corallina non è stata l’unica tappa campana di Clive Myrie, che ha visitato anche Capri e Napoli in altri due episodi del suo programma on the road. Quella su Torre del Greco è la quarta di 15 puntate che ha portato la BBC in giro per l’Italia, ed è andata in onda il 4 maggio 2023 alle 18.30.

La BBC fa tre puntate in Campania: a Torre del Greco mostra il corallo, la litoranea e l’agroalimentare

Un viaggio televisivo che si apre proprio con le inquadrature dell’auto che transita su via Litoranea con il mare e l’alba alle spalle, e Clive Myrie apre il racconto su Torre del Greco proprio anticipando che i suoi abitanti sono chiamati “corallini“, mentre le inquadrature indugiano sulle nere sabbie vulcaniche della spiaggia torrese.

Le telecamere della BBC entrano poi nei laboratori di via Vittorio Veneto, dove Manuel Aucella spiega ad un affascinato Clive i dettagli della lavorazione dell’oro rosso, come dal ramoscello di corallo vengano creati gioielli ed opere uniche al mondo. Si passa poi ai cammei, con Aucella che spiega la trasformazione delle “seashells“, le conchiglie, in veri capolavori. Una lavorazione che Clive sperimenterà entusiasta direttamente nel laboratorio.

Un’occasione utile per ribadire, sulla seconda emittente mondiale, oltre al valore e alla bellezza che l’artigianato torrese riesce ad esprimere fuori dai confini cittadini e nazionali, anche la sostenibilità di questa secolare lavorazione. E’ proprio Manuel a fornire tutti i dettagli in merito, spiegando che non tutti i coralli si possono toccare e lavorare, i limiti della pesca e tutti i criteri di salvaguardia delle specie che vengono rispettati in azienda.

“Siamo stati onorati di aver potuto ospitare Clive Myrie e la BBC” – dichiara Manuel Aucella – “essi hanno scelto di fare tappa a Torre del Greco attirati proprio dalla storia della lavorazione del corallo che è patrimonio di tutta la città. Quindi, anche se fisicamente sono stati nella nostra azienda, sento di ringraziare ed essere orgoglioso a nome di tutta la categoria degli artigiani del corallo“.