In vista del ballottaggio comunale a Torre del Greco i prossimi 28 e 29 maggio 2023 tra Ciro Borriello e Luigi Mennella, l’opinione pubblica negli ultimi giorni ha cercato di ipotizzare con varie voci il destino politico di Luigi Caldarola, arrivato terzo nelle elezioni delle scorse settimane. Secondo i rumors infatti, il nome del candidato è stato accumunato sia a Borriello che a Mennella.

Caldarola sul ballottaggio a Torre del Greco

Nelle ultime ore, però, lo stesso Caldarola con un comunicato stampa ha sottolineato l’intenzione di non appoggiare nessuno dei due: “La nostra Coalizione, ed i tantissimi giovani professionisti ed esperti del settore che la compongono, interloquirà in futuro solo con chi nel rispetto della legalità renderà questi 5 punti essenziali nella programmazione futura. Come ieri, oggi, ma ancora più domani solo per il bene della nostra comunità. Per noi, per Torre del Greco”.

“La prossima sia una Amministrazione Comunale di uomini liberi da ombre”

Oltre il passaggio sul ballottaggio, Luigi Caldarola ci ha tenuto a fare una premessa verso il futuro sindaco di Torre del Greco: “Ci auguriamo, tutti insieme, che la prossima sia una Amministrazione Comunale di uomini liberi da ombre e da disagi di alcun tipo. Che sia una Amministrazione dedita all’ascolto, al confronto con la parte politica giovane, capace e sana della Città. All’apertura agli interessi del territorio e non personali. Serve una municipalizzata per gestire la raccolta rifiuti in Città. Occorre ripartire dal turismo per creare economia e posti di lavoro, e il nostro progetto di un percorso di 1,2km nel centro cittadino è perfettamente sostenibile. E’ necessario sostenere con decisione il comparto florovivaistico e artigiano torrese, perché Torre torni ad essere la città dei fiori e del corallo. Obbligatorio avviare un piano assunzionale per rinforzare la macchina amministrativa comunale. E’ fondamentale investire bene i fondi del PNRR perché andranno restituiti dalle prossime generazioni e non possiamo permetterci di lasciare debiti ai nostri figli”.

I ringraziamenti ai propri sostenitori

Infine, oltre le varie premesse e informazioni sul ballottaggio di domenica prossima, Luigi Caldarola ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che lo hanno votato durante le elezioni del 14 e 15 maggio: “La Coalizione dei CambiaMenti ha proposto alla città un’idea diversa, giovane e sana nei principi, cogliendo il sostegno di oltre 3.500 elettori vogliosi, come noi, di aria nuova. E quell’aria nuova, negli ultimi mesi, si è finalmente respirata in Città. Abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale che un modo di fare politica più vivace, più coinvolgente, più ricco di contenuti, idee e proposte è ancora possibile anche a Torre del Greco. Noi Abbiamo riportato i giovani e i professionisti al centro del progetto politico, con oltre 120 candidati. Abbiamo parlato di politica nelle strade, nelle piazze, coi megafono nei gazebo di quartiere. Come i torresi non erano più abituati a vedere da troppi anni”.

“Siamo stati protagonisti di eventi di apertura e di chiusura che sono state delle vere e proprie feste di piazza. Dove la gente si è appassionata a parlare di politica, negando quell’idea di disaffezione che tanto aleggiava sulla Città. I

numeri non ci hanno premiato. Ma il premio più grande è stato l’aver risvegliato le coscienze e dimostrato che c’è ancora un modo diverso di fare politica attiva rispetto a quello vissuto negli ultimi 20 anni. La Coalizione dei CambiaMenti lo ha incarnato perfettamente. Ecco perché questa Coalizione ha e avrà vita lunga, e considera quello di maggio 2023 solo un punto di partenza per il futuro”.

L’appello di Caldarola sul ballottaggio

Passaggio finale di Caldarola anche sui ballottaggi di questo fine settimana, invitando tutti a votare: “Le elezioni non sono terminate. La città deve ancora decidere definitivamente quale sarà la guida per i prossimi anni. Una cittadinanza partecipe ed attiva, è una cittadinanza consapevole. Restiamo fermamente convinti che non si debba mai demandare ad altri le scelte che ci condizioneranno e pertanto continuiamo ad essere contrari all’astensione. Il 28 ed il 29 maggio si deve continuare ad esercitare quello che è il potere più grande offerto in democrazia: il diritto al voto”.