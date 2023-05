Torre del Greco, Giovanni ucciso alle giostre a 18 anni: sconto di pena per i due 15enni

Sconto di pena in Corte d’Appello per i due ragazzi accusati dell’omicidio di Giovanni Guarino, il 18enne di Torre del Greco che fu ucciso a coltellate la sera del 10 aprile dello scorso anno mentre si trovava alle giostre nel quartiere Leopardi.

Omicidio Giovanni Guarino, morto alle giostre a Torre del Greco: sconto di pena

I due 15enni ritenuti responsabili della morte della vittima erano stati condannati in primo grado a 14 anni e 8 mesi di reclusione. I giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Napoli hanno poi riformato la sentenza impugnata riducendo la condanna di 2 anni e 8 mesi: scende, così, a 12 anni il periodo che i due dovranno trascorrere in carcere.

La difesa dei minori, tuttavia, continuerà a battersi per la piena assoluzione in quanto sostiene che non vi sarebbe alcuna prova certa della responsabilità dei due ragazzi che, al contrario, continuano a professarsi estranei alla tragedia e vittime di una condanna ingiusta.

Resta l’assurda e prematura scomparsa di un ragazzo innocente, sottratto alla vita a soli 18 anni, mentre si trovava al luna park con i suoi amici, per una banale lite sfociata tra ragazzini. Pare che tutto sia scaturito da uno sguardo, lanciato dal giovane ad un gruppo di coetanei che si sarebbero infastiditi dando vita all’aggressione. Giovanni è stato colpito con diverse coltellate e una pugnalata dritta al cuore gli sarebbe risultata fatale.

“Quando mi ha visto è riuscito a dirmi solo ‘guarda cosa mi ha fatto, guarda cosa mi ha fatto’. Poi ha perso coscienza, credo che sia morto tra le mie braccia” – sono state le parole commosse di Gennarino, gestore del Luna Park insieme a suo fratello, che a poche ore della tragedia ha riferito le ultime parole del ragazzo che ha perso la vita proprio davanti ai suoi occhi.