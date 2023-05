Mennella è il nuovo sindaco di Torre: cosa farà nei primi 100 giorni del suo mandato

E’ ormai ufficiale, i risultati del ballottaggio parlano chiaro: è Luigi Mennella il vincitore delle elezioni comunali 2023 nonché nuovo sindaco di Torre del Greco che, nelle ultime settimane, elencando gli obiettivi del suo programma elettorale ha annunciato cosa farà nei primi 100 giorni del suo mandato.

Luigi Mennella è il nuovo sindaco di Torre del Greco, il programma: cosa farà

In netto vantaggio nella seconda metà delle sezioni scrutinate, Luigi Mennella con il 53,13% di voti ha battuto l’avversario Ciro Borriello (46,87%). Del resto, già la prima tornata elettorale, seppur non definitiva per l’elezione del successore di Giovanni Palomba, aveva decretato un leggero vantaggio del neo sindaco, confermato poi in questa seconda votazione.

Subito dopo la fine dello spoglio, il sindaco eletto ha già esposto quelli che saranno i suoi primi interventi per migliorare la città e la vita dei cittadini: “La prima cosa che farò? Devo capire come togliere questa immondizia, questa erba che cresce da tutte le parti, poi incominciamo a lavorare sulla macchina comunale e sicuramente sulle altre cose così come descritte nel nostro programma”.

Uno dei primi punti del suo programma riguarda, infatti, uno spazzamento totale della città e un diserbamento straordinario. Pulizia delle strade, quindi, ma più in generale un lavoro di rinnovamento dell’immagine che i cittadini stessi hanno dei loro quartieri.

“Pensiamo di mettere delle erbette, dei colori, dei fiori, di sistemare la segnaletica: perché già questo dà la sensazione di una città diversa. E quando i cittadini passeggiano in una città diversa comincia a cambiare anche l’animo delle persone” – questa la promessa da mantenere durante i primi mesi di amministrazione.

Ma un’altra promessa per i primi 100 giorni è l’avvio, almeno dal punto divista burocratico, dei lavori per il nuovo braccio del porto. Un progetto già esistente in Regione Campania da realizzarsi con i fondi del PNRR e che dovrebbe dare, nella visione di Mennella, anche una nuova spinta alle storiche attività di cantieristica navale di Torre del Greco.

Altra obiettivo sottolineato a pochi minuti dal trionfo riguarda la Turris: “Io sarò vicino alla squadra della Turris di Torre del Greco che è una squadra che merita un’attenzione particolare. Sono anche tifoso del Napoli ma in primis la Turris in questo momento ha bisogno di aiuto e quindi io sono vicino ai tifosi e alla società per tagliare un traguardo che possa vedere anche questa squadra in altri tipi di orizzonti”.