Nella giornata di ieri il neo sindaco Luigi Mennella si è concesso un’intervista nei nostri studi, la prima in assoluto dopo la vittoria del ballottaggio. Fra i tanti temi citati il primo è legato all’emozioni e allo stato d’animo negli ultimi minuti di scrutinio, in cui la vittoria si stava sempre più avvicinando e i primi festeggiamenti stavano prendendo il via. Dopodiché il primo cittadino di Torre del Greco ha spiegato i primi obiettivi da raggiungere e la voglia di voler riportare agli antichi splendori una città che negli ultimi anni ha subito un brutto tracollo.

Le parole di Luigi Mennella

Il sindaco ha spiegato così le prime emozioni e quando ha capito che il ballottaggio stava andando dalla sua parte: “Ho iniziato a capire della vittoria quando ho guardato l’affluenza dei voti e quando per strada tutte le persone continuavano a guardarmi. Durane lo scrutinio dei voti non sono mai stato in ansia, anzi, mi sono sentito confortato”.

Una volta finiti i festeggiamenti il sindaco ha ammesso di aver già iniziato a svolgere la sua carica a livello pratico e ci rivela l’obiettivo principe di questa sua avventura da prima cittadino: “La sensazione di responsabilità della carica l’ho percepita capendo che dobbiamo metterci subito a lavorare, infatti ho iniziato ieri a svolgere le prime mansioni. Uno dei miei obiettivi è quello di voler avere un’inversione di tendenza da parte di questa città, riportandola ai suoi splendori. Questa è la cosa più bella che possiamo immaginare”.