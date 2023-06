Archiviate le questioni societarie con Mario Russo entrato a fare della nuova dirigenza, la Turris inizia a muoversi anche in sede di calciomercato. Con la sessione estiva che inizierà il primo luglio, la squadra di Torre del Greco, in attesa di sciogliere ogni dubbio sul prossimo allenatore si è iniziata a muovere sottotraccia in vista di acquisti e cessioni.

La Turris non vuole privarsi di Daniele Franco

Il centrocampista campano è stato uno degli artefici della salvezza raggiunta quest’anno, oltre ad essere stato la stagione precedente il miglior centrocampista del girone C insieme a Petermann del Foggia. Come ben sappiamo, Franco è ancora sotto contratto con l’Avellino che ha acquistato le sue prestazioni sportive la scorsa estate quindi in ogni caso dal primo luglio sarà di nuovo in Irpinia.

La sua permanenza con i lupi però rimane ancora un mistero per due questioni. La prima è legata al rapporto con il tecnico Rastelli che dopo un buon inizio lo ha sempre più emarginato dal gruppo fino a portarlo alla cessione in prestito. La seconda invece è sull’arrivo Giorgio Perinetti come ds dell’Avellino, che sicuramente avendo un gruppo nuovo prima di far partire pezzi vorrà conoscerli e capire uno ad uno.

La Turris segue attentamente la vicenda perché secondo le ultime l’Avellino potrebbe cedere la presa in caso di buona offerta, specialmente su Daniele Franco vista l’abbondanza di nomi nel centrocampo biancoverde.

Avventura al capolinea per Boccia

Doveva essere il colpo per Max Canzi (esonerato prima di iniziare la stagione), il difensore scuola Cagliari arrivato a Torre del Greco dopo tante peripezie doveva essere il colpaccio “under” dei corallini. Invece il centrale sardo si è visto solo a sprazzi, complice anche i tanti cambi ruolo subiti oltre l’infinito dubbio tra difesa a 3 e 4. Salvatore Boccia ai piedi del Vesuvio era la lontana copia di quello apprezzato all’Olbia e al Cagliari e questo lo ha portato a non avere opportunità di rimanere a Torre del Greco. Il difensore torna a Cagliari dopo il prestito in Campania ed è pronto ad abbracciare l’avventura Ancona nel girone B.