Dopo l’annuncio del ritiro dalla vita politica e le (soltanto annunciate) dimissioni da consigliere comunale, Ciro Borriello ci ripensa ed annuncia ai suoi alleati l’intenzione di restare a capo dell’opposizione nel prossimo consiglio comunale di Torre del Greco.

Ha smentito il più celebre dei suoi slogan: “promesso-fatto“. Questa volta invece è arrivato il dietrofront. A meno di un mese dal commosso addio alla scena politica, annunciato sull’onda della batosta elettorale al ballottaggio del 28 e 29 maggio scorso che ha visto prevalere il suo avversario Luigi Mennella, l’ex sindaco di Forza Italia ha scelto di restare a capo dell’opposizione in consiglio comunale a Torre del Greco.

Una decisione che sembrerebbe maturata grazie a diverse spinte: in primo luogo le parole di sostegno dei suoi elettori dopo la sconfitta elettorale e gli inviti a non mollare arrivati dalla sua parte politica, nella prospettiva di proseguire nel mandato elettivo da consigliere comunale che le urne hanno decretato per il chirurgo. Ma anche grazie alla pressione dell’onorevole e collega di partito Annarita Patriarca, pronta a supportare il più noto rappresentante di Forza Italia nella città corallina.

Non da ultima, proprio la dipartita del fondatore del partito Silvio Berlusconi potrebbe aver inciso sia sotto un profilo emotivo, sia strettamente pragmatico: è infatti prevedibile, con l’addio al Cavaliere, un rinnovamento a tutti i livelli della compagine azzurra e questo potrebbe aprire nuovi scenari in vista delle prossime tornate elettorali, regionali ed europee.

Il plauso degli alleati e qualche malumore: chi aspettava un “dopo-Borriello” resta ancora fermo ai box

In seguito al ritorno in sella di Ciro Borriello diversi sono stati gli attestati di stima da parte dei suoi sostenitori politici anche attraverso i social. Ma l’atmosfera nel centrodestra non è comunque del tutto rilassata: sulla figura di Borriello resta il pesante veto del primo partito nazionale, Fratelli d’Italia, che ha già tagliato le gambe all’ex parlamentare alle amministrative: e che continuerà a “disconoscerlo” probabilmente finché Borriello non avrà chiarito la sua situazione giudiziaria.

Ma sono tangibili anche i malumori di qualche “delfino” il cui (probabilmente momentaneo) silenzio sulla faccenda fa più rumore degli applausi: l’addio di Borriello dalla scena politica avrebbe infatti sicuramente creato una situazione di “sede vacante” nel centrodestra torrese della quale erano già pronti ad approfittare in tanti. Che nel momento potrebbero restare in panchina ancora per un po’.