Perché il mare è ancora sporco a Torre del Greco: Potere al Popolo convoca assemblea pubblica

Mare ancora sporco a Torre del Greco. Potere al Popolo e Alternativa Civica Popolare tornano a rivendicare il diritto dei cittadini ad un mare pulito e convocano un’assemblea popolare a Torre del Greco per venerdì 30 giugno a Piazza Santa Croce.

Perché a Torre del Greco il mare è ancora sporco: la sinistra convoca un’assemblea popolare

La richiesta era giunta già diverse settimane fa ma è caduta sostanzialmente nel vuoto: le realtà della sinistra cittadina Potere al Popolo e Alternativa Civica Popolare vogliono vederci chiaro sui motivi che non consentono ancora ai torresi di poter godere di un mare pulito. Per questo, dopo la richiesta di accesso agli atti, hanno indetto un’assemblea popolare aperta alla cittadinanza e alle associazioni per discutere in merito: l’appuntamento è per venerdì 30 giugno nella centralissima Piazza Santa Croce a Torre del Greco.

“Dopo anni di attesa, anche quest’anno i cittadini torresi non potranno fare i bagni in un mare pulito, non diciamo da bandiera blu, ma perlomeno non inquinato, poichè lo scarico di via Calastro è poco mantenuto ed i due fatiscenti depuratori della zona Cimitero e Santa Maria la Bruna non funzionano da sempre e sversano le acque delle fogne e acque bianche direttamente al mare”, scrivono in un comunicato a firma congiunta Potere al Popolo e Alternativa Civica Popolare.

Anni di lavori alle fogne non ancora terminati: “Silenzio delle istituzioni sulla questione”

I movimenti parlano senza mezzi termini di “silenzio delle istituzioni sulla questione” non solo per quanto riguarda la balneazione ma anche nell’ottica di ridurre i fenomeni di inquinamento che devastano il litorale: il riferimento è al tavolo con il sindaco Luigi Mennella, Gori ed Arpac per conoscere lo stato dell’arte alla cui richiesta non è ancora stata data risposta.

I motivi sarebbero da ricercarsi, secondo Pap e Alternativa Civica, nei lavori di collettamento delle fogne di Torre del Greco alla condotta di Torre Annunziata che, dopo anni, non sono ancora terminati. Un tema che sta tenendo banco, come ogni anno, soprattutto tra gli abituali frequentatori delle spiagge torresi che devono sperare nel vento favorevole per poter fare un tuffo in un mare dalle condizioni accettabili. E che interessa fortemente l’indotto degli stabilimenti balneari che sulla condizione delle acque puntano buona parte dei loro investimenti economici.