Fontana vince la lotta con la Turris: il tecnico verrà esonerato ma sarà pagato fino al 2024

Lo scontro tra Gaetano Fontana e la Turris sta per volgersi al suo epilogo. Dopo l’ennesimo incontro chiuso con una grossa distanza tra le parti, legata alla richiesta di Fontana e l’offerta della società corallina, la scelta che verrà presa è quella dell’esonero (dunque il tecnico sarà pagato fino al 2024, a meno che l’allenatore non si leghi ad un’altra società). Il tecnico calabrese dunque è pronto a lasciare in via definitiva Torre del Greco. Senza ombra di dubbio il successore sarà Bruno Caneo che ha già trovato un accordo con la società diverse settimane fa.

Nello scontro con la Turris a vincere è Fontana

Gaetano Fontana dunque vince la dura battaglia legale e monetaria con la Turris. Alla fine dell’ultimo campionato era quasi utopia pensare ad un addio di Fontana dopo un’ottima salvezza guadagnata dopo un inverno da incubo. Decisive le ultime settimane e il cambio di progetto che la squadra corallina ha in mente. L’idea è quella di puntare forte sui giovani come (escluso quest’anno) ha sempre fatto la società. Forse scelta non approvata dal tecnico calabrese che ha tentennato ed ha incominciato a guardarsi attorno (Lucchese su tutte).

Fontana ha messo una pietra tombale sul continuare con la Turris, vista la questione Caneo. Incassate le prime incertezze da Fontana, la Turris si è rovesciata subito con Bruno Caneo. L’ex tecnico del Padova aveva regalato una stagione prima i playoff alla squadra di Torre del Greco con un calcio rapido, veloce e soprattutto giovane (questo uno dei motivi del suo ritorno). La Turris punta e spera che con il tecnico sardo si torni agli albori della stagione 2021/2022.

Certo la missione non è facile, ricordiamo che in quella Turris c’era un Leonetti da quasi 20 gol (che pochi giorni fa ha salutato la squadra) e un centrocampo perfetto e collaudato che vedeva protagonisti assoluti Franco e Tascone, dove il primo potrebbe ritornare a Torre del Greco, mentre il secondo dopo un anno alla Virtus Entella si sta guardando attorno. In generale quella era una squadra collaudata e perfetta nei meccanismi, in ogni caso ritornare e ripetere le gesta di quell’annata è un’impresa difficile, anzi, difficilissima.