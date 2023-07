Mercato Turris, i corallini puntano a Silipo in uscita dal Palermo

La Turris incomincia a scaldare i motori in sede di mercato. Successivamente all’uscita di Leonetti si cerca con grande insistenza il successore e dopo aver sondato il terreno con Starita (risposta negativa) e un interessamento a Golfo, i corallini hanno puntato su Andrea Silipo. Il calciatore tornato a Palermo dopo una stagione alla Juve Stabia con tutta probabilità lascerà i rosanero a titolo definitivo e i corallini non vogliono farsi sfuggire questa occasione.

Il colpo Andrea Silipo può aprire il mercato della Turris

Il tipico giocatore che piace a Bruno Caneo, veloce con la palla, funambolo e imprevedibile. Un talento da far sbocciare definitivamente come solo il tecnico sardo può fare. Le premesse sembrano essere delle migliori e il calciatore tornerebbe volentieri in Campania dopo la stagione alla Juve Stabia (dove in attacco ha affiancato Pandolfi, altro ex Turris). La suggestione è fresca e la società corallina dovrà combattere con Gubbio e Pescara; c’è anche il Cerignola ma dopo l’acquisto di Leonetti difficilmente farà altri investimenti sulle fasce offensive.

Parliamo di investimento perché il Palermo è stato chiaro, il calciatore deve essere venduto a titolo definitivo, dunque chi vorrà il fantasista dovrà comprarlo senza passare per prestiti e così via. L’ala di Roma dopo aver giocato in tutte le giovanili della squadra giallorossa è passato al Palermo nell’estate del 2020. Dopo due buone stagioni in maglia rosanero culminata con un playoff vinto che ha garantito ai siciliani la Serie B, l’esterno nella scorsa stagione è passato in prestito alla Juve Stabia dove ha collezionato 5 gol e 5 assist in 27 presenze.